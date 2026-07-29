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Sabiedrība
Šodien 10:15
Vasara vēl nav galā - piektdien gaisa temperatūra pakāpsies līdz +30 grādiem
Šīs nedēļas siltākā diena Latvijā būs piektdiena, kad gaisa temperatūra sasniegs +30 grādus, prognozē sinoptiķi.
Ceturtdien un piektdien mākoņi daļēji klās debesis un nokrišņu varbūtība būs zema, tā pieaugs piektdienas pēcpusdienā Kurzemē un vēlāk arī citviet Latvijā, iespējams pērkona negaiss. Augstākā gaisa temperatūra gaidāma Zemgalē, kur ceturtdien tā var sasniegt 28 grādus, piektdien - 31 grādu virs nulles.
No sestdienas gaidāms nedaudz vēsāks laiks. Nokrišņu, visticamāk, būs maz, tomēr prognozes ir atšķirīgas.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamajās divās nedēļās gaisa temperatūra Latvijā gaidāma tuvu ilggadējiem vidējiem rādītājiem vai nedaudz zemāka par tiem, arī nokrišņu daudzums prognozēts tuvu normai.