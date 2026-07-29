Daudzviet Rīgas centrā slēgs satiksmi un aizliegs novietot auto - iemesls ir augstas amatpersonas vizīte
Austrālijas ģenerālgubernatores Semas Mostinas vizītes laikā vairākās Rīgas ielās ierobežos satiksmi, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Līdz 30. jūlijam plkst. 17 būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Teātra ielas abās pusēs posmā no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai un Aspazijas bulvāra kreisajā pusē 50 metru garā posmā no Teātra ielas virzienā uz Kaļķu ielu.
No šodienas plkst. 7 līdz 22 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta Pils laukumā, Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Pils laukumam un Mazās Pils ielas posmā no Daugavas gātes līdz Pils laukumam.
No plkst. 7 līdz 12 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu, Aspazijas bulvāra kreisajā pusē 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu, kā arī Brīvības laukumā.
No plkst. 7 līdz 15 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta arī Brīvības bulvāra labajā pusē posmā no Rīgas apgabaltiesas ēkas līdz Elizabetes ielai, un nepieciešamības gadījumā satiksme tiks ierobežota vai īslaicīgi slēgta Pils laukuma un Torņa ielas krustojumā pie Latvijas Bankas ēkas, Pils laukuma un Citadeles ielas krustojumā, Poļu gātes un Pils ielas krustojumā, Pils laukumā, Poļu gātē un Daugavas gātē, kā arī Brīvības laukumā.
Savukārt 30. jūlijā no plkst. 7 līdz 17 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta Jāņa Rozentāla laukumā 1.
Nepieciešamības gadījumā satiksme tiks ierobežota vai īslaicīgi slēgta laukumā pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas Uzvaras bulvārī 2 un Kalnciema ielas kreisajā pusē posmā no Slokas ielas līdz Kaktu ielai.
Sabiedriskā transporta satiksme un gājēju kustība pie delegācijas pārstāvju apmeklējamiem objektiem tiks regulēta atbilstoši nepieciešamībai.