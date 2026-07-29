Pēc meitenes nāves Kuldīgā policija aiztur Indijas pilsoni un sievieti no Ventspils
Pēc gadījuma, kad pagājušā gada 24. septembrī Kuldīgas slimnīcā nonāca jauna sieviete, kurai konstatēta saindēšanās ar narkotiskajām vielām, Valsts policija aizturēja vīrieti, Indijas pilsoni un veica darbības kriminālprocesā.
Vīrietim tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Kopumā no nelegālās aprites tika atrastas un izņemtas 390 MDMA tabletes un 151 ar LSD piesūcināti papīrīši. Izmeklēšana kriminālprocesā ir pabeigta un kriminālprocess nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Pagājušā gada 24. septembrī Kuldīgas slimnīcā tika nogādāta jauna sieviete, kurai konstatēta saindēšanās ar narkotiskajām vietām. Saistībā ar notikušo Valsts policijas amatpersonas uzsāka kriminālprocesu un izmeklēšanas laikā aizturētas divas jaunietes un viens vīrietis, Indijas pilsonis, kuram kā drošības līdzeklis kriminālprocesā piemērots apcietinājums.
Veicot kratīšanu aizturētās jaunietes dzīvesvietā Kuldīgā, atrasti un izņemti septiņi folija vīstokļi ar zaļganbrūnas krāsas izžāvētu augu masu, iespējams, marihuānu, septiņas elektroniskās cigaretes bez akcīzes markām, skaidra nauda un viena cigarešu paciņa bez Latvijas Republikas akcīzes markām.
Veicot kratīšanu otras aizturētās jaunietes dzīvesvietā Ventspilī, atrasta viena, visticamāk, MDMA tablete un divas cigaretes ar marihuānai raksturīgu smaku. Kriminālprocess pret sievieti ir pabeigts šā gada sākumā.
Savukārt aizturētā vīrieša Indijas pilsoņa, lietošanā esošajos transportlīdzekļos un viņa dzīvesvietā Ventspilī atrastas un izņemtas narkotiskās un psihotropās vielas, kuras viņš glabāja realizācijas nolūkā – izņemtas 197 MDMA tabletes, 270,4334 g grami izžāvētu marihuānu, 0,1157 g kokaīna un 0,0875 g ketamīna.
Tāpat, turpinot darbu kriminālprocesā, noskaidrots, ka aizturētais vīrietis, kurš uzglabāja narkotiskās vielas, veidoja slēpņus. Valsts policija atklājusi kopumā 103 slēpņus, kas atradās mežā Jūrmalā un Jelgavā. Kopumā no slēpņiem izņemtas 193 MDMA tabletes un 151 ar LSD piesūcināti papīrīši.
Slēpņi atradās Jūrmalas teritorijā, Slokas, Kauguru, Lielupes, Jaundubultu un Dzintaru mikrorajonu mežu masīvos un Jelgavā, meža masīvā, netālu no Rīgas ielas, kā arī Svētes palienas pļavās.
Noskaidrots, ka konkrētajā gadījumā aizturētais vīrietis vienai no sievietēm, kas aizturēta Ventspilī, nodevis tabletes, kuras viņa tālāk pārdeva divām sievietēm Kuldīgā – katrai pa vienai tabletei.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzmes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas, turpinot darbu uzsāktajā kriminālprocesā, nozīmēja ekspertīzes, lai noteiktu pagājušā gada septembrī Kuldīgas slimnīcā nonākušās sievietes nāves iemeslu.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka tajā vakarā abas sievietes lietojušas katra pa vienai MDMA tabletei un marihuānu, taču mirušās sievietes organismā atrastas vēl citas narkotiskas un psihotropās vielas, par kurām izmeklēšanas sākumā nebija zināms.
Jaunās sievietes nāve iestājās no kombinētas saindēšanās ar kanabinoīdiem, amfetamīnu, metamfetamīnu un MDMA, kas sarežģījās ar galvas smadzeņu tūsku, piebriešanu un smadzeņu stumbra ieķīlēšanos.
Līdz ar to, ņemot vērā, ka sievietes organismā jau pirms tam bija citas narkotiskās un psihotropās vielas, smagās sekas un nāves iestāšanos nevar tieši sasaistīt ar šīs konkrētās tabletes iedarbību, kas caur starpniekiem iegūta no aizturētā vīrieša.
Aizturētais vīrietis iepriekš nav sodīts un šīs izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka vīrietis nav darbojies organizētā grupā vai kopā ar citām personām.
Uzreiz pēc personas aizturēšanas viņam tika anulēta uzturēšanās atļauja Latvijā, kas nozīmē, ka viņš tiktu izraidīts no valsts. Taču visu izmeklēšanas laiku vīrietis atrodas apcietinājumā un ar izmeklētājiem sadarbojas.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu glabāšanu realizācijas nolūkā, ja tas izdarīts ar narkotiskajām un psihotropajām vielām lielā apmērā.
Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Soda apmēru noteiks tiesa.
Valsts policija atgādina, ka apreibinošo vielu aprite Latvijā ir nelegāla un ir sodāma, un aicina iedzīvotājus informēt Valsts policiju, ja ir aizdomas par personām, kuras nodarbojas ar apreibinošo vielu nelegālu apriti.
Policija atgādina, ka ziņot var pa tālruni 112, kā arī zvanot uz Valsts policijas uzticības tālruni 67075444 (šis ir automātiskais atbildētājs, tāpēc informāciju precīzi jādefinē), vai arī rakstot uz e-pastu uzticiba@vp.gov.lv.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.