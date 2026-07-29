Jelgava plāno piedzīt Driksas piesārņojuma likvidēšanas izmaksas no vainīgā
Driksas upes piesārņojuma seku likvidēšanas izmaksas Jelgavas pašvaldība plāno piedzīt no piesārņojuma avota īpašnieka, informē pašvaldība.
Pašlaik piesārņojuma vietā lietus ūdens kanalizācijas sistēma ir noslēgta, lai nepieļautu turpmāku piesārņojuma nonākšanu Driksā. Lai pilnībā novērstu piesārņojuma sekas, nepieciešams veikt lietus ūdens kanalizācijas tīkla tīrīšanu posmā no piesārņojuma avota līdz upei.
Piesārņojuma avots ir identificēts, ar teritorijas īpašnieku notiek pārrunas par piesārņojuma seku likvidēšanas izmaksu segšanu. Pašvaldības mērķis ir panākt, lai piesārņojuma radītās izmaksas sedz atbildīgā persona.
Valsts vides dienests (VVD) iepriekš konstatējis, ka Jelgavā, Driksas upē, ieplūduši naftas produkti. Izskatot iedzīvotāju sūdzību par iespējamu naftas produktu piesārņojumu Lielupes attekā Driksā, VVD veica pārbaudi. Apsekojot sūdzībā norādīto lokāciju, tika konstatēts, ka divās vietās, kur iztek lietus kanalizācija, ūdenī redzama naftas produktiem raksturīgā plēve.
Piesārņojums konstatēts aptuveni 50 kvadrātmetru platībā. Lai to ierobežotu un savāktu, sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ūdenī tika izvietotas absorbējošas bonas.
Pamatojoties uz aizdomām, ka Driksas upes ūdens varētu būt piesārņots ar naftas produktiem, paņemti ūdens paraugi un nogādāti laboratorijā testēšanai. Vadoties pēc pilsētas lietus kanalizācijas trases shēmām, konstatēts naftas produktu piesārņojuma iespējamais avots.