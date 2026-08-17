Pienākuši grūti brīži, jābūt vienotiem: 15. Saeimas vēlēšanu saraksts nr. 5 (Nacionālā apvienība)
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 15. Saeimas vēlēšanās vēlētājus uzrunā ar aicinājumu: “Grūtos brīžos mūsu tauta ir spējusi būt vienota. Mēs neesam vienādi, taču šis nav laiks, lai ļautu sīkām domstarpībām mūs šķelt. Aicinām balsot par latvisku, drošu un augošu Latviju.”
Nacionālā apvienība bija pirmā politiskā partija, kas 20. jūnijā iesniedza savus kandidātu sarakstus gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām un pēcāk izlozē ieguva 5. saraksta numuru. Kopumā partija pieteikusi 125 deputātu kandidātus, kas ir par desmit vairāk nekā iepriekšējās Saeimas vēlēšanās.
Priekšvēlēšanu programma sadalīta četros tematiskajos blokos – “Latviska Latvija”, “Droša Latvija”, “Augoša Latvija” un “Latvija ģimenēm”. Partija uzsver, ka tās mērķis ir nodrošināt latviešu tautas pastāvēšanu cauri paaudzēm, nosargāt no senčiem mantoto tēvzemi un panākt, lai latvieši savā valstī justos kā mājās.
Četri pamatakmeņi
Programmas sadaļā “Latviska Latvija” uzsvērts, ka latviskas valsts saglabāšana prasa apzinātu izvēli ik dienu – valodas, kultūras, izglītības un informatīvās telpas jomā. Savukārt “Droša Latvija” paredz spēju aizsargāt valsts robežas, nodrošināt sabiedrisko kārtību un garantēt, ka Latvija saglabājas kā latviešu mājas. Partijas ieskatā tas prasa gan militāru gatavību, gan skaidru imigrācijas politiku, gan spēcīgu tiesiskumu.
Bloks “Augoša Latvija” veltīts ekonomikas attīstībai. Tajā uzsvērta nepieciešamība radīt darba vietas reģionos, attīstīt modernu infrastruktūru un stiprināt uzņēmējdarbību Latvijā. Nacionālā apvienība izvirzījusi mērķi līdz 2030. gadam panākt, lai Latvijas iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju sasniegtu 80% no Eiropas Savienības vidējā rādītāja. Sadaļā “Latvija ģimenēm” uzsvērts, ka valsts nākotnes pamats ir stipras ģimenes. Programma paredz atbalstu ģimenēm no bērna gaidīšanas laika līdz pat vecumdienām, piedāvājot konkrētus un finansiāli pamatotus pasākumus. Vienlaikus tiek akcentēta arī individuālā atbildība par savu ģimeni un tautas nākotni.
Latviskās identitātes stiprināšana caurvij visu Nacionālās apvienības priekšvēlēšanu programmu. Starp partijas solījumiem ir Latvijas derusifikācijas deklarācijas pieņemšana okupācijas seku novēršanai, stingrāka regulējuma ieviešana un būtiska kontroles pastiprināšana attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem, kā arī Latvijai nelojālu personu un Krievijas pilsoņu izceļošanas veicināšana no valsts. Programmā ietverti arī citi priekšlikumi, kas vērsti uz nacionālās identitātes un valsts drošības stiprināšanu.
Galvaspilsētas lokomotīves
Nacionālās apvienības Rīgas vēlēšanu saraksta līdere ir izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone, kura iepriekš ieņēmusi arī ekonomikas ministres amatu un bijusi Saeimas deputāte. Partija viņu izvirzījusi arī par savu Ministru prezidenta amata kandidāti. Ar otro numuru kandidē kultūras ministrs Nauris Puntulis, kurš plašākai sabiedrībai pazīstams ne vien kā politiķis, bet arī kā savulaik leģendārās rokgrupas “Pērkons” vokālists. Trešais Rīgas sarakstā ir Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ivars Āboliņš, kurš no 2019. līdz pat nesenam laikam vadīja Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, bet pirms tam strādāja par žurnālistu un redaktoru vairākos Latvijas drukātajos preses izdevumos, kā arī televīzijā.
Ar ceturto numuru kandidē Rīgas domes deputāts Ģirts Lapiņš, bet piektais ir Saeimas deputāts Jurģis Klotiņš – muzikologs, publicists un pazīstamā latviešu mūzikas vēsturnieka un pētnieka Arnolda Laimoņa Klotiņa dēls. Sestajā vietā ir dzejniece un Rīgas domes deputāte Liāna Langa, kura plaši pazīstama kā kustības “Atkrievisko Latviju!” autore un iniciatore, aktīvi iestājoties par Latvijas publiskās telpas derusifikāciju.
Ar septīto numuru kandidē kultūras ministra biroja vadītājs, ilggadējais Saeimas deputāts un vēsturnieks Ritvars Jansons, kādreizējās Saeimas priekšsēdētājas un aizsardzības ministres Ināras Mūrnieces vīrs. Desmitais Rīgas sarakstā ir uzņēmējs Lauris Ērenpreiss, kurš pārstāv vēsturiski pazīstamo Ērenpreisu dzimtu un ir leģendārā Latvijas velosipēdu rūpnieka Gustava Ērenpreisa brāļa mazmazdēls. Jāatzīmē, ka Lauris Ērenpreiss devis nozīmīgu ieguldījumu vēsturiskā velosipēdu zīmola “Ērenpreiss” atdzimšanā un velokultūras popularizēšanā Latvijā.
Ar 15. numuru kandidē vēstures skolotājs Roberts Ķipurs, kurš 2024. gadā saņēma titulu “Gada vēsturnieks Latvijā”. Balvu viņam piešķīta par izcilu darbu un personīgo ieguldījumu vēstures mācīšanas attīstībā. Tas bija vēsturisks notikums, jo pirmo reizi šo apbalvojumu saņēma skolotājs-praktiķis, nevis akadēmiskais pētnieks.
Novadu līderi
Vidzemē ar pirmo numuru startēs iekšlietu ministrs Jānis Dombrava, otrā vieta ir Saeimas deputātei Inārai Mūrniecei, kura pirms četriem gadiem bija Rīgas saraksta līdere, bet trešais – Saeimas deputāts Uģis Mitrevics, kurš pirms četriem gadiem bija apvienības premjera amata kandidāts un saraksta pirmais numurs.
Nacionāļu saraksta līderis Jānis Dombrava ilgstoši bijis viens no redzamākajiem partijas politiķiem. Pirms darba valdībā viņš vairākus sasaukumus bija Saeimas deputāts, aktīvi darbojoties nacionālās drošības, migrācijas un demogrāfijas jautājumos. Pēc Raivja Dzintara aiziešanas no aktīvās politikas Jānis Dombrava kļuvis par vienu no Nacionālās apvienības redzamākajām sejām. Pēc iecelšanas iekšlietu ministra amatā viņš īpašu ievērību izpelnījās ar to, ka viņa pirmais rīkojums bija norādījums, ka policistiem, pildot darba pienākumus, obligāti jārunā latviski. Drīz vien viņš izbaudīja vēl vairākus ministra dienesta jaukumus: viņam, piemēram, nācās gan taisnoties par nelegāļu tvarstīšanu un situāciju patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki”. Skaļākais un nepatīkamākais gadījums, protams, bija jūlija beigās, kad visu sistēmu satricināja gadījums, kad Priekulē zaļumballes laikā piedzēries policists noslepkavoja pazīstamu Liepājas pedagogu.
Arī Ināra Mūrniece ir pieredzējusi nacionāļu politiķe. Viņa bijusi gan Saeimas priekšsēdētāja, gan aizsardzības ministre, bet pašlaik vada Saeimas Ārlietu komisiju. Pirms četriem gadiem Ināra Mūrniece bija Nacionālās apvienības Rīgas saraksta līdere, bet šajās vēlēšanās kandidē Vidzemē. Uģis Mitrevics bija ilggadējais Siguldas novada domes priekšsēdētājs, kurš vadīja vienu no veiksmīgāk pārvaldītajām pašvaldībām Latvijā. Pirms četrām gadiem Uģis Mitrevics bija Nacionālās apvienības Ministru prezidenta amata kandidāts un Vidzemes saraksta līderis.
22. numurs sarakstā ir padomju laika disidents, kurš 1976. gadā bija spiests doties emigrācijā uz Rietumvāciju, Pāvils Brūvers. Rietumos viņš strādāja radiostacijas “Brīvā Eiropa” latviešu redakcijā un ieguva teoloģisko izglītību, bet pēc atgriešanās Latvijā kļuva par Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas diecēzes bīskapu. Kurzemes diecēzi viņš vadīja no 2006. līdz 2017. gadam. Sarakstu ar 31. numuru noslēdz rakstnieks un žurnālists, dzejnieka Imanta Ziedoņa dēls Rimants Ziedonis.
Latgales vēlēšanu saraksta līderis arī šajās Saeimas vēlēšanās ir Edmunds Teirumnieks, kurš parlamentā ievēlēts jau vairākos sasaukumos. Viņš ilgstoši bijis viens no redzamākajiem Nacionālās apvienības politiķiem Latgalē, aktīvi iesaistoties reģionālās attīstības, izglītības un latgaliskās kultūrtelpas jautājumu risināšanā. Edmunds Teirumnieks iepriekš ieņēmis arī Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra amatu. Ar otro numuru Latgalē kandidē Andrejs Zelčs, kurš vada Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Latgales reģionālo pārstāvniecību. Trešajā vietā ir Rolands Keišs, kurš pārstāv vienu no pazīstamākajām Latgales lauksaimniecības saimniecībām – “Kotiņi”, uzņēmumu, kas ir viens no lielākajiem graudkopības un kaņepju produktu ražotājiem Latvijā.
Kurzemes saraksta līderis 15. Saeimas vēlēšanās ir Artūrs Butāns – Saeimas deputāts un viens no jaunākās paaudzes Nacionālās apvienības politiķiem. Iepriekšējās Saeimas vēlēšanās viņš Kurzemes sarakstā bija otrais aiz toreizējās saraksta līderes Ilzes Indriksones, bet šoreiz kļuvis par reģiona saraksta pirmo numuru. Ar otro numuru Kurzemē kandidē Vita Hermansone – Ventspils domes deputāte un Ventspils Jaunrades nama direktore. Viņa ir pazīstama kā izglītības un kultūras jomas pārstāve, kura ilgstoši strādā ar bērnu un jauniešu radošās izglītības attīstību. Trešajā vietā ir Vilmārs Vecvagaris – Liepājas domes deputāts un atvaļināts pulkvežleitnants. Starp citiem Kurzemes saraksta kandidātiem izceļams arī saraksta 4. numurs Roberts Sipenieks – Saldus novada domes deputāts un Oskara Kalpaka piemiņas vietas/muzeja “Airītes” vadītājs, kā arī aiz viņa sekojošais Gundars Sebris – Talsu novada domes deputāts un Talsu Valsts ģimnāzijas direktors. Aiz Gundara Sebra seko vēl divi pedagogi – Liepājas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājs Normunds Dzintars un Nīcas vidusskolas direktors Mārcis Priedītis. 11. numurs ticis Latvijas “galvenajam līvam” - Līvu (lībiešu) savienība “Līvõd īt” priekšsēdētājam, Salaspils jauktā kora “Lōja” diriģentam Ģirtam Gailītim.
Nacionāļu Zemgales saraksta līderis ir klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Pirms četriem gadiem viņš Zemgales sarakstā startēja ar otro numuru, bet šoreiz kļuvis par saraksta pirmo numuru. Jānis Vitenbergs ir pieredzējis politiķis, kurš iepriekš ieņēmis arī ekonomikas ministra amatu un Saeimā darbojies tautsaimniecības un enerģētikas jautājumos. Ar otro numuru Zemgales sarakstā kandidē Edvīns Šnore – Saeimas deputāts, vēsturnieks un dokumentālo filmu autors. Viņš plašāk pazīstams ar pētījumiem par Latvijas okupācijas vēsturi, padomju režīma noziegumiem un totalitārisma seku apzināšanu. Iepriekšējās Saeimas vēlēšanās Edvīns Šnore Zemgalē bija saraksta pirmais numurs. Trešajā vietā sarakstā ir Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Oskars Cīrulis. Ceturtais ir Bauskas muzeja Vēstures nodaļas vadītājs Raitis Ābelnieks. Septītais ir kādreizējais Jaunjelgavas novada mērs, taga Aizkraukles novada deputāts Guntis Libeks, kurš valsts mērogā lielāku atpazīstamību pirms vairākiem gadiem ieguva ar to, ka kvēli iestājās par to, lai vairs netiktu godināts kolaboranta, “Zaļās zemes” autora Pētera Upīša vārds. Zemgales sarakstā īpaši pamanāms ir arī Imants Parādnieks, kurš kandidē ar pēdējo numuru. Viņš ir ilggadējs Nacionālās apvienības politiķis, bijis vairāku Saeimas sasaukumu deputāts un ilgstoši darbojies partijas vadībā.
Derusifikācija bez zvaigznēm
Nacionālās apvienības kandidātu saraksti veidoti, primāri balstoties uz ilgstošu darbu partijā un profesionālajām kvalitātēm, nevis īslaicīgu atpazīstamību, žurnālistiem paudis nacionāļu politiķis Ģirts Lapiņš. Viņš uzsvēris, ka partija nepiekrīt praksei īsi pirms vēlēšanām piesaistīt tā dēvētās “zvaigznes” – aktierus vai sportistus, kuriem pēc ievēlēšanas nereti nav skaidras vietas politiskajā darbā: “Mūsu princips ir citāds – kandidāti sevi pierāda ar ilgstošu un mērķtiecīgu darbu. Tas ir viens no būtiskākajiem kritērijiem, lai gan tas automātiski nenozīmē augstāku vietu sarakstā.”
Ja skatās uz Nacionālās apvienības 15. Saeimas vēlēšanu sarakstu un programmu, tad visvairāk uzmanību piesaistījuši ne tikai līderi un pazīstami kandidāti, bet arī vairāki ideoloģiski asi priekšlikumi: * “Atkrievisko Latviju!” un Liānas Langas kandidatūra; * solījums pieņemt “Latvijas derusifikācijas deklarāciju”, kas ir viens no neparastākajiem priekšlikumiem programmā; * trešo valstu pilsoņu kontrole un migrācijas politika Šis jautājums var kļūt par vienu no strīdīgākajiem priekšvēlēšanu tematiem, jo vieni to vērtē kā valsts drošības jautājumu, bet citi – kā pārāk ierobežojošu pieeju.
Zemgales sarakstā uzmanību piesaista arī tas, ka ilggadējais apvienības politiķis Imants Parādnieks kandidē ar pēdējo vietu sarakstā. Latvijas politikā pēdējā vieta sarakstā bieži tiek izmantota kā simbolisks žests – tā var nozīmēt partijas veterāna atbalstu komandai, nevis vēlmi būt priekšgalā.
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19. augustā iepazīstināšanu ar deputātu kandidātu sarakstiem turpināsim ar Gobzema sarakstu.