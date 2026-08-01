Neganti jaunieši Valmierā, Kalnciemā slēdz dīki, smirdošais 13. autobuss: kriminālā province
Garais vasaras brīvlaiks jauniešus pamudina nodarboties ar vandalismu: Valmierā lauž brīvkrānus un piemēslo tualetes. Savukārt pieaugušie rausta ārā puķes no Rēzeknes puķupodiem.
Tāpat viņi noslēpj “bagātības” Zemgales ūdenstilpēs. Jelgavā, Driksas upē, uzradušies naftas produkti, bet Kalnciema dīķis pārvērsts par būvgružu noliktavu. Toties babītiešus tracina “Rīgas satiksmes” 13. autobusa maršruta transportlīdzekļi, kuri galapunktā pie Babītes stacijas stāv ar neizslēgtiem dzinējiem.
Valmierā jaunieši bojā brīvkrānus un tualetes
Valmieras novada pašvaldība ir sadrūvējusies uz dažu jauniešu uzvedība publiskā vidē: “Pēdējā laikā Valmierā, tostarp sporta un aktīvās atpūtas parka “Mežs” teritorijā un citās publiskās vietās, ir konstatēti vairāki gadījumi, kad bojāti publiski pieejamie dzeramā ūdens brīvkrāni, apzināti sabojātas vai nekārtīgi atstātas sabiedriskās tualetes, kā arī uz ēkām un infrastruktūras objektiem radīti zīmējumi.
Sabiedriskajās tualetēs novēroti dažādi apzināti bojājumi un nekārtības – tualetes podos samests papīrs un citi priekšmeti, izlietnē iztukšoti ziepju dozatori, bojāts aprīkojums un atstāta netīrība. Šāda rīcība ne tikai rada neērtības citiem apmeklētājiem, bet arī prasa papildu pašvaldības resursus infrastruktūras sakopšanai un atjaunošanai.
Valmieras novada pašvaldības policija ir identificējusi, ka to dara jaunieši. Tā atgādina, ka publiskā infrastruktūra ir radīta mūsu visu ērtībām. Ikviens bojājums vai vandālisma izpausme nozīmē papildu izdevumus, kas tiek segti no pašvaldības budžeta, kas ir nodokļu maksātāju nauda, kuru citādi pašvaldība varētu ieguldīt jaunu rotaļu laukumu, sporta objektu, atpūtas vietu vai citu sabiedrībai nozīmīgu projektu attīstībā. Tā ir necieņa pret darbiniekiem, kuri ikdienā iegulda darbu, lai šīs vietas būtu tīras un sakoptas. Jauniešiem, kuri to dara, nav izpratnes par lietu vērtību un atbildību par savu pārkāpumu sekām un izmaksām.
Pašvaldības policija aicina vecākus pārrunāt ar bērniem un jauniešiem uzvedību publiskās vietās un atgādināt par elementārām pieklājības un savstarpējas cieņas normām. Īpaši uzsverot, ka atbildība nemainās, ja to dara kopā ar saviem draugiem. Bērni un jaunieši bieži rīkojas impulsīvi, neapzinoties savas rīcības sekas, bieži kopā ar citiem, viens otru pamudinot uz pārkāpumiem Tāpēc regulāras sarunas ģimenē par cieņpilnu uzvedību un atbildību ir viens no veidiem, kā novērst šādas situācijas. Valmieras novada teritorijā darbojas plaša videonovērošanas sistēma, kas palīdz fiksēt pārkāpumus un atrast vainīgos, protams, ne sabiedriskajās tualetēs. Ja pārkāpumu izdara nepilngadīga persona, atbildība par rīcību noteiktos gadījumos gulstas arī uz vecākiem vai aizbildņiem. Līdztekus iespējamai administratīvajai atbildībai vecākiem var nākties segt arī radītos materiālos zaudējumus. Tāpēc aicinām ikvienu izturēties pret publisko vidi ar cieņu un atbildību. Tāpat kā savās mājās mēs sakopjam aiz sevis un saudzējam mantas, darīsim to arī koplietošanas vietās.
Ja esat kļuvis par pārkāpuma vai mantas bojāšanu gadījumu liecinieku, aicinām nekavējoties zvanīt uz Valmieras novada pašvaldības policijas Operatīvās informācijas centra diennakts bezmaksas tālruni 8484 vai, ja nepieciešama Valsts policijas iesaiste, uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112.” Šis paziņojums izraisījis valmieriešu reakciju sociālajos tīklos:
Artūrs Devīts: “Nezinu kas tieši nokarās šiem “cilvēkiem”, nekādi nesaprotu kā tas darbojas, ka ejot pa sakoptu pilsētu ir vēlme ko nolauzt vai sabojāt. Laikam gribas, lai viss ir salauzts kā paša mājās. Reāli skumji!” Zande Lana: “Tie brīvlaiki ir daudz par garu. Ja sēdētu un mācītos līdz jūnija beigām un augusta vidū atgrieztos skolas solā, kā tas ir citur Eiropā, nebūtu tik daudz laika narkoties un nodzerties. Un pa jūliju vēl būtu jāsūta kādas dobes paravēt. Savādāk degradējušies, ka tālāk nav kur. Pilsētas svētkos mūziķus uz skatuves apmētā ar velns zina ko, un arī neviens neko, ne sodu uzliek, ne uz iecirkni savāc, ne vecākus sauc.”
Lelde Višņevska: “Biju pa ilgiem laikiem “Mežā” pie Ežiem, un redzēju, kā bērni attiecas pret inventāru un pret saviem vienaudžiem, un kāda ir viņu kultūra. Es biju šokā, kā neaudzināti mežoni, kas nezina nekādas robežas un pieklājību! No vienas puses priecājos, ka šo vietu apmeklēju reti, bet no otras puses - jauka vieta, kur bērniem komunicēt, atrast jaunus draugus. Varbūt policija var padomāt vairāk par patrulēšanu.” Inita Stikāne: “Neviens neko nedrīkst bērniem aizrādīt, jo mums redz bērnu tiesības stāv pāri visam. Dārgie vecāki stāv savam mīlulim blakus un priecājas, kā bērniņš rauj puķes parkā un dragā ar netīriem apaviem pa parka soliņiem. Ja kāds atļaujas aizrādīt, tad dabū dzirdēt, ka vecie laiki jau sen ir aizgājuši.”
Babītiešus tracina 13. autobusa motori
Babītes iedzīvotāju Aiju Riekstu ne pa jokam sadusmojusi Rīgas pilsētas 13. maršruta autobusa vadītāju rīcība. Šī maršruta autobusi izbrauc no Rīgas un to galapunkts ir pie Babītes dzelzceļa stacijas Mārupes novadā. Viņa “Facebook” raksta:
“13. maršruta autobuss Babītē bieži - pusstundu stāv ar ieslēgtu motoru. “Rīgas satiksme” raksta, ka ievēro Mārupes novada normatīvos aktus par stāvēšanu ar ieslēgtu motoru. Mārupes novada policija raksta, ka autobusi ar ieslēgtu motoru drīkst stāvēt, tikai neviens normatīvais akts Mārupes novadā vai Latvijā neatļauj autobusiem (vai citiem transportlīdzekļiem) ilgstoši stāvēt ar ieslēgtu motoru. Visā valsts teritorijā, tostarp Mārupes novadā, šādu stāvēšanu ierobežo vispārējie Ministru kabineta noteikumi Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi”. Mārupes novada pašvaldība ir informēta, arī Mārupes novada pašvaldības policija. Situācija nemainās! Autobusi ar ieslēgtu motoru mēdz mierīgi rūkt pusstundu. Babītes centrā, sabiedriskā vietā, starp privātmājām! Te nevienam neuztrauc kādu gaisu elpojam!”
Oficiālo iestāžu atbildes uz vietējo iedzīvotāju protestiem var tulkot divejādi – no vienas puses nedrīkst, bet no otras puses - drīkst.
“Rīgas satiksme”: * “Autobusu vadītāji ir informēti par nepieciešamību izslēgt motoru, stāvot Babītē. Turpināsim pievērst pastiprinātu uzmanību šai situācijai,”; “Esam saņēmuši Jūsu pieteikumu par autobusu stāvēšanu Babītē. Informācija nodota atbildīgai struktūrvienībai, kas veiks pārrunas ar autobusu vadītājiem, lai Babītes galapunktā tiktu izslēgti autobusu dzinēji.”; “Jūsu pieteikuma saņemšanas dienā neviens no “Rīgas satiksmes” autobusiem pieturvietā nav atradies ilgāk par laiku, kurš nepieciešams pasažieru izkāpšanai vai uzņemšanai. Autobusu vadītāji ir informēti, ka gaidīšanas laikā motoru nedrīkst uzturēt ieslēgtu ilgāk, nekā tas ir objektīvi nepieciešams, lai nodrošinātu klimatkontroles darbību, temperatūru salonā, informācijas sistēmu darbību. Savukārt pieturvieta atrodas uz pašvaldības zemes, kas savukārt norāda, kādi normatīvie akti tajos ir jāievēro. “Rīgas satiksme” rīkojas atbilstoši šo noteikumu prasībām un autobusi netiek novietoti pie Jūsu īpašuma”
Mārupes novada pašvaldības policija: “Informējam, ka norādītajā vietā stāvēt autobusam un citiem transporta līdzekļiem ar iedarbinātu motoru nav noteikti ierobežojumi.”; “Transportlīdzekļu vadītājiem ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumos noteiktā kārtība automašīnas novietošanai stāvēšanai. Ja šī kārtība netiek ievērota pašvaldības policija var piemērot sodu, Persona, kurai piemērots sods var tam nepiekrist un likumā noteiktajā kārībā to pārsūdzēt. Pašvaldības policija nekomentēs apstāšanās-stāvēšanas noteikumu prasības un kārtību.”; “Jūsu sniegtā informācija ir saņemta un reģistrēta pašvaldības policijā. Pašvaldības policija ir iekļāvusi norādītos ceļa posmus patrulēšanas maršrutā. Papildzīme 852. “Izslēgt motoru” norāda, ka stāvvietā aizliegts stāvēt ar ieslēgtu motoru. Šīs papildu zīmes darbība attiecas tikai uz piebraucamā ceļa pie stacijas “Babīte”. Bērzu ielā šādu ierobežojumu nav, līdz ar ko Jūsu pretenzijas nav saistošas transportlīdzekļu vadītājiem. Ceļa zīme 326. “Apstāties aizliegts” attiecas tikai uz brauktuvi, ar ko, ja automašīna ir apstājusies uz ceļa nomales, apstāšanās-stāvēšanas prasības nav pārkāptas. Pašvaldības policija arī turpmāk kontrolēs ceļu satiksmes noteikumu prasību ievērošanu pie dzelzceļa stacijas “Babīte”.”
Un, lūk, vēl viens citāts no oficiālās sarakstes: “Neviens normatīvais akts Mārupes novadā vai Latvijā neatļauj autobusiem (vai citiem transportlīdzekļime) ilgstoši stāvēt ar ieslēgtu motoru, tostarp Mārupes novadā, šādu stāvēšanu ierobežo vispārējie valsts Ministru kabineta noteikumi.”
Driksas upē “atklāj” naftu
Valsts vides dienests (VVD) ziņo, ka Jelgavā, Lielupes attekā Driksā, konstatēts, ka divās vietās pie lietus kanalizācijas izplūdes ūdenī redzama naftas produktiem raksturīgā plēve: “Piesārņojums noteikts aptuveni 50 m2 lielā platībā. Lai to ierobežotu un savāktu, sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) ūdenī tika izvietotas absorbējošas bonas.
Pamatojoties uz aizdomām, ka Driksas upes ūdens varētu būt piesārņots ar naftas produktiem, paņemti ūdens paraugi un nogādāti akreditētā laboratorijā testēšanai. Saskaņā ar pilsētas lietus kanalizācijas trases shēmu konstatēts naftas produktu piesārņojuma iespējamais avots. VVD sadarbojas ar Jelgavas pašvaldības komunālo uzņēmumu “Pilsētsaimniecība”, Jelgavas pašvaldības policiju un VUGD un turpina noskaidrot lietas faktiskos apstākļus.”
“Pilsētsaimniecība” informē: “Pašlaik piesārņojuma vietā lietus ūdens kanalizācijas sistēma ir noslēgta, lai nepieļautu turpmāku piesārņojuma nonākšanu Driksas upē. Lai pilnībā novērstu piesārņojuma sekas, nepieciešams veikt lietus ūdens kanalizācijas tīkla tīrīšanu posmā no piesārņojuma avota līdz Driksas upei.
Piesārņojuma avots ir identificēts, un šobrīd ar teritorijas īpašnieku notiek pārrunas par piesārņojuma seku likvidēšanas izmaksu segšanu. Pašvaldības mērķis ir panākt, lai piesārņojuma radītās izmaksas sedz atbildīgā persona.”
Slēdz Kalnciema dīķi
“Kriminālā province” jau rakstīja, ka pirms pāris nedēļām Jelgavas ūdenslīdēju biedrība “Mitau diver”, apsekojot ūdenstilpes Kalnciema pagastā konstatēja, ka Kalnciema dīķa dzelmē atklāj “būvmateriālu noliktavu”, kuru pašu spēkiem tā nevarēja likvidētu un aicināja pašvaldību dīķi attīrīt, izmantojot smago tehniku. Nu vietvara ķērusies vērsim pie ragiem un vietējo iedzīvotāju iemīļoto peldvietu slēgusi. Jelgavas novada dome informē:
“Pašvaldība uzsākusi procesuālās darbības Kalnciema dīķa piesārņojuma seku novēršanai. Novada pašvaldība 29. jūlijā veikusi sešus kontrolrakumus Kalnciema dīķī un to laikā no zemes un ūdenstilpes izcelti dažāda veida būvniecības atkritumi: * veseli un bojāti māla ķieģeļi, * šīfera fragmenti, * koksnes dēļi un * plastikāta plāksnes. Pamatojoties uz kontrolrakumu laikā iegūtajiem pierādījumiem un fotofiksāciju, secināms, ka minētajā teritorijā nepieciešams: * veikt atkritumu izņemšanu, * nodot tos apsaimniekošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām. * izvērtēt atbildīgās personas atbildību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”
Pašvaldība ir iesaistījusi atbildīgās instances un sazinājusies ar atkritumu radītāju, pieprasot likvidēt piesārņojuma cēloni. Tika arī paņemti ūdens paraugi un tie nodoti akreditētā laboratorijā, lai veiktu smago metālu klātbūtnes pārbaudi. Prognozējams, ka analīžu rezultāti būs pieejami divu nedēļu laikā.
Līdz ar to pie ūdenstilpnes ir brīdinājuma zīmes, kas aicina iedzīvotājus neuzturēties ūdens tuvumā, pieskatīt mājdzīvniekus, nepieļaujot to nokļūšanu dīķī un dīķi kā peldvietu neizmantot. No pirmajām pārbaudēm un konsultācijām ar atbildīgajiem speciālistiem ir secināms, ka piesārņojumu radījuši dīķī iebērtie būvgruži, kas tikuši apklāti ar melnzemes un šķembu kārtu.
“Tā kā ar piesārņojuma problēmu Kalnciema ūdenstilpnēs pašvaldība ir saskārusies jau iepriekš un ņemot vērā, ka esošais piesārņojums rada tiešu apdraudējumu dabai, neizslēdzu iespēju, ka situācijas risināšanā tiks iesaistītas arī tiesībsargājošās iestādes,” norāda novada izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Kaspars Sniedzītis.
Rēzeknes postošā ainavu dizainere
Rēzeknes pašvaldība publicējusi video, kurā redzama pilsētas apstādījumu postīšana. Uzņemtajā video redzams, kā kāda pilsone cienījamā vecumā ielas malā novietotajā puķu podā sev “izvēlas” iepatikušos krāšņos ziedu stādus un pēc tam tos mierīgi, neviena netraucēts “iepako” līdznešanai. Vietvara aicina “kameras ierakstā redzamo “ainavu dizaineri” paņemtos stādus atgriezt to īstajā vietā. Pilsētas puķu dobes ir veidotas, lai tās priecētu cilvēkus, nevis papildinātu kāda privāto dārzu. Ja jūsu rīcībā ir informācija par notikušo, lūdzam zvanīt Rēzeknes pašvaldības policijai pa tālruni 25770110 vai rakstīt uz e-pasta adresi pasvaldibas.policija@rezekne.lv. Anonimitāte tiek garantēta.” Pilsētas “apzaļumošanas speciālistes” rīcību komentājuši desmitiem pilsētnieku:
* “Man arī sāp sirds, kad es redzu tos izplēstos caurumus puķu podos. Vienu gadu bija tik skaistas atraitnītes iestādītas, bet nākošā dienā praktiski puse atraitnīšu bija bezkaunīgi izplēstas un rēgojās melni caurumi”; * “Tas ne tikai Rēzeknē notiek. Rīgā pie viena veikala pensionāre regulāri raka laukā puķu stādus. Un, kad internetā viņu sāka kaunināt, atradās aizstāvji ar tekstiem “a vam žalka? Pensionaru netu dzeneg” (vai jums žēl, pensionāram nav naudas - kr.) Nē, nu jā, tad var zagt!”; * “Šie gadījumā nav viengadīgie? Jēga? Kur to puķi, kulē samīcīto, tagad bāzīs… Savā piemājas trīs stādu dobē? Kapos? Saskatu vien bezjēdzīgu kleptomāniju un skaistuma kropļošanu”; * “Sens latviešu ticējums - zagtās labāk aug!”; * “Garāmejot, eleganti kundzītes labākajos gados pietupjas un jau ir rokā, pa ceļam no dievnama. Centrs pie Māras, cik reizes novērots, nu vienkārši pretīgi!”