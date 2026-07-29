Premjeram būs jauns ārštata padomnieks – amatā iecelts Kārlis Purgailis
Foto: Zane Bitere/LETA
Premjers par ārštata padomnieku ieceļ Kārli Purgaili.
Politika

Premjeram būs jauns ārštata padomnieks - amatā iecelts Kārlis Purgailis

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Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) par savu ārštata konsultatīvo darbinieku finanšu un ekonomikas jautājumos iecēlis Kārli Purgaili, liecina otrdien, 28. jūlijā, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētais Ministru prezidenta rīkojums.

Premjeram būs jauns ārštata padomnieks – amatā iec...

Rīkojums izdots 2026. gada 26. jūlijā. Tajā noteikts, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 18. maija noteikumu Nr. 495 "Noteikumi par Ministru kabineta locekļa ārštata konsultatīvā darbinieka statusu un kompetenci" 3. punktu Kārlis Purgailis tiek iecelts par Ministru prezidenta ārštata konsultatīvo darbinieku finanšu un ekonomikas jautājumos.

Purgailis ir bankas "Citadele" galvenais ekonomists un "Citadele" meitasuzņēmuma "CBL Asset Management" valdes priekšsēdētājs Purgailis.

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