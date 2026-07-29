Patlaban tiešs Krievijas militārs uzbrukums NATO nav iespējams, atzīst aizsardzības ministrs
Patlaban tiešs militārs konvencionāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams, turklāt šāds secinājums nav tikai tādēļ, lai nomierinātu sabiedrību, intervijā atzina Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
Melnis argumentēja, ka Krievija ir iestrēgusi Ukrainā. Ukraina veiksmīgi cīnās un iznīcina gan Krievijas loģistiku, gan veic tālo mērķu iznīcināšanu, kas liedz Krievijai attīstīt savus uzbrukumus tālāk. Tāpēc tiešs militārs konvencionāls uzbrukums NATO ministra uztverē nav iespējams.
Masīva uzbrukuma organizēšanai Krievijai būtu jāpārvieto savi spēki no Ukrainas, jāformē vienības netālu no Baltijas un jāveic uzbrukums. NATO šādus pasākumus pamanītu ļoti savlaicīgi. Turklāt, ja Krievija veiktu šādu gājienu, tas ukraiņiem pavērtu daudz lielākas iespējas veikt savas operācijas, ko Krievija atļauties nevar.
"Vai Krievija var atļauties karot divās frontēs? Tā būs stratēģiska kļūda. Jau uzbrukums Ukrainai ir stratēģiska kļūda un pārrēķināšanās. Tāpēc Krievija tuvākajā laikā neko līdzīgu nespēs. Es to nesaku tikai tādēļ, lai nomierinātu," uzsvēra ministrs.
Runājot par Krievijas spējām organizēt provokācijas, Melnis norādīja, ka tās jau patlaban tiek īstenotas, tostarp nelegālā imigrācija. Vienlaikus Krievija var izvērst arī cita veida provokācijas, tomēr armija un iekšlietu dienesti ir gatavi reaģēt.
"Parādoties indikācijām, mēs esam gatavi reaģēt. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Ja būs drons, to iznīcināsim, ja būs zaļie cilvēciņi, iekšlietu dienesti, Valsts drošības dienests viņus vai nu arestēs, vai neitralizēs. Gan iekšlietu dienesti, gan bruņotie spēki ir gatavībā, lai, ja ir provokācijas, mēs esam spējīgi tās neitralizēt," uzsvēra Melnis.
Vienlaikus ministrs uzskata, ka nākotnē Krievija atjaunos savu armiju, bet tāpēc arī NATO veido savas armijas daudz spēcīgākas, lai tās ir spējīgas apturēt un nepieciešamības gadījumā arī sakaut, lai Krievija šādus plānus nerealizētu.
"Bet vai mēs varēsim ielīst [Krievijas diktatora Vladimira] Putina galvā? Nē. Mums ir jābūt gataviem, un mēs gatavojam savus spēkus tā, lai mēs būtu gatavi gan provokācijām, gan valsts aizsardzībai," piebilda ministrs.