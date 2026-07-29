Latvijā atgriezies Aļaskā smagi cietušais alpīnists Mārtiņš Bilzēns
Vēlā otrdienas vakarā Latvijā atgriezās Aļaskā smagi cietušais alpīnists Mārtiņš Bilzēns, vēsta Latvijas Televīzija.
Jaunais vīrietis uzreiz pēc nolaišanās Rīgā tiks nodots mediķu aprūpē. Alpīnista ģimene ar Latvijas Televīzijas starpniecību saka paldies ikvienam, kurš ziedoja līdzekļus, lai pēc smagā negadījuma Mārtiņš var atgriezties dzimtenē.
Jau ziņots, ka, krītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali stāvas nogāzes, maija izskaņā bojā gāja trīs alpīnisti no Latvijas - Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kunigs-Salaks. Vēl viens ekspedīcijas dalībnieks - Bilzēns - smagā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā Ankoridžā.
Tikmēr pārējie trīs ekspedīcijas dalībnieki - Puriņš, Edgars Madžulis un Guntis Svariņš - ar glābēju palīdzību tika evakuēti no kalna. Diviem no viņiem tika konstatēti apsaldējumi.
Saskaņā ar Latvijas vēstniecības ASV sniegto informāciju, naktī uz 4. jūniju pēc Latvijas laika visi trīs bojāgājušie tika nogādāti no Denali kalna lejā.
Atbilstoši ASV Nacionālo parku dienesta sniegtajai informācijai negadījums notika kāpiena posmā starp kalna augšējo starpnometni ("High Camp") un Denali pāreju ("Denali Pass"), sākoties no vietas, kas atrodas tuvu Denali pārejai aptuveni 18 200 pēdu jeb 5545 metru (m) augstumā.
Mārtiņš Bilzēns visu šo laiku atradās ārstniecības iestādē Ankoridžā, intensīvās terapijas nodaļas pastāvīgā mediķu uzraudzībā.
Viņa ģimene lūdza arī sabiedrības palīdzību, jo ārstniecības izmaksas sasniedza daudzus desmitus tūkstošu ASV dolāru nedēļā.