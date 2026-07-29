Trešdien gaiss iesils līdz +24 grādiem
Foto: Ivars Soikāns/LETA
Trešdien gaiss iesils līdz +24 grādiem.
Sabiedrība

Trešdien gaiss iesils līdz +24 grādiem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Trešdien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19..+24 grādiem, prognozē sinoptiķi.

Trešdien gaiss iesils līdz +24 grādiem ...

Mākoņu kļūs vairāk, saulaināks laiks saglabāsies Vidzemē un Latgalē. Nav gaidāmi būtiski nokrišņi.

Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses.

Rīgā sauli brīžiem aizsegs mākoņi, nav gaidāmi nokrišņi. Lēns dienvidrietumu vējš pāries ziemeļrietumu vējā. Gaisa temperatūra sasniegs +23 grādus.

Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1015-1019 hektopaskāli jūras līmenī.

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