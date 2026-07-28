Biedrība "Tavi draugi" pēc ugunsgrēka turpina palīdzēt Ukrainai un strādā pagaidu teltīs
Ukrainas atbalsta biedrība "Tavi draugi" turpina savu pašaizliedzīgo misiju, par spīti nesen piedzīvotajam un, visticamāk, ļaunprātīgi izraisītajam ugunsgrēkam, kas pelnos pārvērta lielu daļu frontei paredzētās palīdzības.
Kā ziņo LSM.lv, darbs nav apstājies ne uz mirkli – gan ierakumu aizsargtīklu pinējas, gan pārējie brīvprātīgie šobrīd nepagurstoši strādā turpat pagalmā uzslietās pagaidu teltīs.
Baisais ugunsgrēks loģistikas centrā Rīgā, Lapeņu ielā, kura apstākļus šobrīd izmeklē Valsts policija un Valsts drošības dienests (VDD), labdarības organizāciju ir smagi iedragājis. Biedrības vadītājs Ulvis Noviks neslēpj, ka šis trieciens viņus ir emocionāli ielauzis, jo atrast spēkus saņemties un turpināt darbu izdegušajās krāsmatās nav viegli.
Kaut arī teritorija apmeklētājiem pagaidām ir slēgta ugunsgrēka seku likvidēšanas dēļ, ziedojumu pieņemšana nav apstājusies. Biedrības pārstāvji atzīst, ka administratīvais darbs ir nedaudz paralizēts, taču palīdzības kravas joprojām tiek komplektētas un regulāri sūtītas uz Ukrainas fronti.
Drošības iestādes notikušo uztver ārkārtīgi nopietni un veic padziļinātu izmeklēšanu, oficiāli neizslēdzot versiju, ka uzbrukums labdarības organizācijas noliktavai varētu būt plānots un īstenots Krievijas interesēs.