Sieviete pa logu izdzird izmisīgus saucienus un pie sētas atrod ievainotu vīrieti
Kāda daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāja piedzīvojusi pamatīgu šoku, kad pa logu izdzirdējusi izmisīgus saucienus palīgā.
Kā vēsta raidījums "Degpunktā", incidents noticis vēlā vakara stundā, kad apkārtnē jau valdījis klusums. Ja nebūtu vērīgās kaimiņienes, kura neignorēja palīdzības saucienus un nekavējoties devās skatīties, kas noticis, stāsts varēja noslēgties daudz traģiskāk.
Kā liecina sākotnējā informācija, vīrietis vēlā nakts stundā mēģinājis pārkāpt vai izlīst cauri aprūpes centra žogam, taču iestrēdzis konstrukcijās. Negadījuma rezultātā vīrietis guva traumas un asiņoja, nespējot saviem spēkiem atbrīvoties.
Cietušā saucienus sadzirdēja kāda netālu dzīvojoša sieviete, kura nekavējoties izsauca operatīvos dienestus. Notikuma vietā ieradās Valsts policijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki.
Lai atbrīvotu cietušo no žoga gūsta, VUGD glābējiem nācās izmantot speciālos instrumentus. Pēc atbrīvošanas vīrietis nodots mediķu aprūpē.