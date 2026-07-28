Vai sistēma būs gatava? Premjers nāk klajā ar paziņojumu par vēlēšanu platformas sagatavošanas gaitu
Vēlēšanu platformas sagatavošana 15. Saeimas vēlēšanām rit pēc noteiktā plāna, grafiku pat apsteidzot, šodien žurnālistiem apgalvoja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Valdībā šodien uzklausīja kārtējo Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotu progresa ziņojumu par vēlēšanu platformas pilnveidi. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars (AS) valdības locekļiem esot apliecinājis, ka grafikam tiek sekots un tas katrā no punktiem tiek arī apsteigts.
Nekādi riski nav tikuši identificēti, piebilda Kulbergs.
Kā vēstīts, 17. jūnijā Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) vadītājs Māris Zviedris žurnālistiem atklāja, ka, gatavojoties Saeimas vēlēšanām, visbūtiskāk ir sagatavot darba kārtībā elektronisko tiešsaistes vēlētāju reģistru, un šis uzdevums ir paveikts.
Tobrīd CVK vadītājs teica, ka pēc plāna rit arī citu vēlēšanu tehnisko risinājumu ieviešana.
CVK sākusi klātienes seminārus pašvaldību vēlēšanu komisijās, lai praktiski iepazīstinātu ar jaunajiem risinājumiem. Šajos izbraukumos plānots iesaistīt arī sistēmu izstrādātāju pārstāvjus. Līdz augusta beigām CVK iecerējusi apmeklēt visas pašvaldību vēlēšanu komisijas, organizējot tikšanās grupās.
Ministru kabinets krīzes vadības sēdē aprīļa beigās nolēma vēlēšanu sistēmu izstrādi nodot valstij daļēji vai pilnībā piederošajiem uzņēmumiem SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT), SIA "Tet" un "Latvijas valsts meži" (LVM). Attiecīgi tika izbeigts līgums ar vēlēšanu platformas izstrādātāju "RIX Technologies".
Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma trešā panta astoto daļu, kas ļauj izņēmuma kārtā atkāpties no publiskā iepirkuma piemērošanas, ja tas nepieciešams būtisku valsts drošības interešu aizsardzībai, iepriekš skaidroja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā.
15. Saeimas vēlēšanas notiks oktobra sākumā.