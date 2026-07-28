Kristīne Opolais un Plasido Domingo mēģinājumā Rīgā
Operas zvaigznes jau ir Rīgā! Skaties, kā mūsu dīva Kristīne Opolais un leģendārais tenors Plasido Domingo šodien Kongresu namā gatavojas ...
FOTO: operas dīva Kristīne Opolais un leģendārais Plasido Domingo satiekas mēģinājumā Rīgā
Operdziedātāja Kristīne Opolais šodien Rīgas Kongresu namā aizvadīja mēģinājumu kopā ar pasaulslavenajiem tenoriem Plasido Domingo un Maiklu Fabiano, gatavojoties trešdien, 29. jūlijā, Dzintaru koncertzālē gaidāmajam koncertam, informēja pasākuma rīkotāji.
Latvijas klausītājiem šī būs iespēja klātienē dzirdēt Opolais uzstājamies dzimtenē, turklāt kopā ar divām dažādu paaudžu tenoru zvaigznēm – opermūzikas leģendu Domingo un amerikāņu tenoru Fabiano.
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Jau vēstīts, ka 29. jūlijā Dzintaros notiks tas, ko mūsu mūzikasmīļi ir gaidījuši daudzus gadus, – Latvijā pirmoreiz uzstāsies leģendārais Plasido Domingo.
Savas fantastiskās karjeras laikā operas metrs ir nospēlējis vairāk nekā 150 visdažādākā rakstura lomas, apburoši un dabiski dziedājis visdažādāko žanru mūziku – arī programma, ko viņš piedāvās Jūrmalas publikai, būs maksimāli daudzkrāsaina: ārijas no “Andrē Šanjē” un “Trubadūra”, “Ostas krodzinieces” un “Smaidu zemes”, spāņu un itāļu dziesmas – un, protams, dueti un trio ar vakara namamāti, soprānu Kristīni Opolais un amerikāņu tenoru Maiklu Fabiāno (sīkāku galā koncerta programmu meklējiet “Biļešu servisa” mājas lapā!). Un tas ne tuvu vēl nav viss: koncerta publiku gaida daži patīkami pārsteigumi, kurus tā rīkotāji pagaidām vēlas paturēt noslēpumā.
Tas būs grandiozs koncerts – trīs zvaigznes, koris un Festivāla orķestris diriģenta Valentīna Urjupina vadībā, brīnišķīgas Verdi un Pučīni, Leonkavallo un Džordāno, Čileas un Dvoržāka, Sorosabala un Lehāra melodijas –, turklāt sen dzimušas ieceres īstenošana: jau pirms 10 gadiem Domingo Kristīnei Opolais teicis, ka ļoti gribētu ar viņu dziedāt duetus tieši Latvijā.
Dižais maestro ir sadarbojies teju ar visām Latvijas slavenībām, kas tā vai citādi saistītas ar operas pasauli, taču līdz šim tas noticis tikai ārpus mūsu valsts robežām. Piemēram, slavenajā Milānas operteātrī “La Scala”, kur 2016. gadā Alvis Hermanis iestudēja Džuzepes Verdi operu “Divi Foskari” – veltītu tieši Domingo –, bet 2020. gadā spāņu leģenda atklāja sezonu kopā ar Kristīni Opolais. “Esmu laimīgs, ka atkal uzstāšos kopā ar Kristīni,” saka metrs Plasido un atgādina, ka nesen viņi kopā aizvadījuši ļoti veiksmīgu koncertu Hanojā.
Kristīnei Opolais ir izcila reputācija pasaules vadošo operdziedātāju pulkā – viņa mirdzējusi ne tikai uz “La Scala” skatuves, bet arī Ņujorkas Metropoles operas un Vīnes Valsts operas, Berlīnes Valsts operas, Londonas Karaliskās operas, Bavārijas Valsts operas un Cīrihes operteātra izrādēs un daudzu citos mūzikas teātru iestudējumos. “Opolais ir māksliniece, kura nebīstas riskēt: viņa vienmēr dodas turp, kur dzimst māksla,” uzsver mūzikas kritiķi. Tieši drosme padara ikvienu viņas uzstāšanos par notikumu – ne tikai vokālā, bet arī artistiskā nozīmē.
Trešais Jūrmalas galā koncerta dalībnieks būs viens no mūsdienu pieprasītākajiem tenoriem – Maikls Fabiāno. Viņu ar ovācijām sveikušas Metropoles opera un Koventgārdena, “La Scala” un Parīzes Nacionālā opera, Karaliskā opera Madridē un Vācu opera Berlīnē. Šosezon Fabiāno ir dziedājis Hosē Ņujorkā, Madridē un Ērlā, Kalafu Ņujorkā, Otello Buenosairesā un Tulūzā, Andrē Šenjē – Bilbao, Grimaldo Barselonā un Romeo Madridē. Viņa viesošanās Jūrmalā ir īsta dāvana melomāniem, jo dzirdēt tiešām labu tenoru mūsdienās nav biežs prieks.
Un tomēr īstenais šo mūzikas svētku magnēts ir pats Plasido Domingo. Jau jaunībā iekarojis visas virsotnes un palicis mūzikas Olimpā pusgadsimtu un pat ilgāk, fenomenāls dziedātājs, turklāt diriģents, režisors, starptautiskā konkursa “Operalia” dibinātājs, deviņu “Grammy”, piecu “Latin Grammy” un divu “Emmy” balvu īpašnieks.
“Katru reizi, kad kāpju uz skatuves, es arvien no jauna sajūtu adrenalīna vilni asinīs – un dziļu atbildību publikas priekšā, tāpēc esmu gatavs sniegt tai labāko, ko spēju. Šī sajūta ir neaprakstāmi spēcīga – pie tās nevar pierast,” apgalvo Domingo. Un gatavojas tikties ar publiku, kura pirms 29. jūlija vēl ne reizi nebūs dzirdējusi viņu dzīvē.
Galā koncertu organizē starptautiskā producentu kompānija “Wintour Group International”. Biļetes var iegādāties Dzintaru koncertzāles kasē, visās “Biļešu servisa” kasēs un tirdzniecības tīklā bilesuserviss.lv.