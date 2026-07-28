Lielā NVO revīzija: Kulbergs sasauc tikšanos par valsts naudas tēriņiem
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) 5. augustā tiksies ar nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar šo organizāciju darbību Latvijā, kā arī iepazītos ar NVO finansēšanas principiem valsts pārvaldē, pavēstīja premjera komunikācijas konsultante Elīna Šverna.
Kulbergs uzsver, ka NVO ir nozīmīga Latvijas pilsoniskās sabiedrības daļa, kas sniedz būtisku ieguldījumu sabiedrībai svarīgu jautājumu apzināšanā un lēmumu pieņemšanas procesā.
"Vienlaikus ir svarīgi izvērtēt, vai pašreizējais NVO atbalsta un finansēšanas modelis darbojas pēc iespējas efektīvi un nodrošina lielāko ieguvumu mūsu valsts iedzīvotājiem," sacīja Kulbergs.
Ņemot vērā ierobežoto finansējumu un nepieciešamību atbildīgi izmantot valsts budžeta līdzekļus, tikšanās laikā premjers vēlas uzklausīt NVO pārstāvju redzējumu un kopīgi pārrunāt iespējamos risinājumus, lai finansējuma piešķiršana būtu caurskatāma, mērķēta un atbilstoša sabiedrības interesēm.
Lai nodrošinātu vispusīgu redzējumu un plašu pārstāvniecību, uz tikšanos tiks aicināti ne tikai Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes locekļi, bet arī NVO pārstāvji no Latvijas reģioniem.
Tikšanās notiks plkst. 14 Ministru kabineta Zaļajā zālē, nodrošinot mediju pārstāvju klātbūtni.