VIDEO: Policija meklē šos vīriešus – satraucošā ierakstā redzams, kā viņi daudzstāvu mājā šauj pa logu

Foto: Valsts policija
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2026. gada 28. jūlijā, 18:20
Papildināts:Vakar 23:09
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Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas lūdz sabiedrības palīdzību attēlos redzamu personu identitātes noskaidrošanā.
Kā informēja VP Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Līga Dziļuma, likumsargi aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda noderīga informācija, kas varētu sekmēt šo cilvēku identificēšanu.
Tāpat policija aicina pieteikties arī pašas attēlos redzamās personas, lai sniegtu nepieciešamos paskaidrojumus.
Iedzīvotāji, kuri atpazīst meklētos cilvēkus vai var sniegt informāciju par viņu iespējamo atrašanās vietu, aicināti nekavējoties sazināties ar Valsts policiju, zvanot pa tālruņa numuru 112.