"Pretīgi un apkaunojoši!" Sabiles vīna svētku gājiens pamatīgi aizskāris Latvijā dzīvojošo indiešu influenceri; organizatori taisnojas
Ikgadējie un tautā iemīļotie Sabiles vīna svētki šogad noslēgušies ar pamatīgu un rūgtu pēcgaršu. Svētku tradicionālais teatralizētais gājiens ir izsaucis plašu sašutuma vētru sociālajos tīklos, ārvalstniekiem un daļai vietējās sabiedrības norādot uz klaju rasismu un neiecietību. Kamēr sašutušie soctīklu lietotāji neslēpj sašutumu, svētku organizatori taisnojas, ka notikušais bijis vien nevainīgs humors.
Skandāls aizsākās, kad sociālo tīklu platformās sāka izplatīties video no Sabiles vīna svētku gājiena, kurā nofilmēti gājiena dalībnieki ar melni krāsotām sejām.
Redzētais video satricinājis un sāpinājis Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus. Savu sašutumu profilā "itsbygokul" emocionāli pauda arī Latvijā populārais Indijas izcelsmes satura veidotājs un TikTok influenceris Gokuls (Gokul M S), kurš atzina, ka redzētais viņu novedis teju līdz asarām.
"Es vairs tiešām nespēju, draugi. Esmu noguris no nemitīgas cīnīšanās, no attaisnojumu meklēšanas, no mēģinājumiem pārliecināt sevi un citus, ka viss nav tik slikti vai ka situācija uzlabojas, lai gan redzu pavisam ko citu.
Es jau gulēju gultā un gatavojos iet gulēt, kad man atsūtīja šo video. To skatoties, acīs riešas asaras. Viss ķermenis trīc, un pār kauliem skrien auksti drebuļi. Lai cik ļoti tu censtos, lai cik daudz darītu, tu tā arī nekad pa īstam šeit nekļūsi piederīgs, vai ne?", savā "Instagram" profilā ievietotajā vēsta indietis Gokuls, kurš Latvijā dzīvo jau vairākus gadus.
Gokuls notikušo sauc par apkaunojošu un pretīgu, pieprasot saukt pie atbildības pasākuma organizatorus un aicinot sabiedrību dalīties ar šo informāciju, lai cīnītos pret diskrimināciju.
Organizatori atvainojas
Reaģējot uz sabiedrības sašutumu, ar publisku paziņojumu klajā nācis Sabiles Kultūras nams. Organizatori skaidro, ka gājiena pamatā vienmēr bijis humors un pašironija.
"Sabiles Vīna svētku teatralizētais gājiens ir ilggadēja tradīcija, kuras pamatā ir humors, pašironija un radoša izvēlētās tēmas interpretācija. Gājiena dalībnieki ar humoru apspēlē dažādas sadzīviskas situācijas, profesijas, sabiedrībā aktuālus notikumus un stereotipus, nereti pasmejoties gan par sevi, gan citiem," teikts kultūras nama paziņojumā.
Vienlaikus organizatori izteica nožēlu par notikušo: "Atvainojamies ikvienam, kuru gājienā attēlotais aizvainoja, jo tāds nekādā gadījumā nebija nolūks."
Viņi arī solīja izvērtēt nepieciešamību turpmāk skaidrāk definēt gājiena principus, lai saglabātu tradīciju asprātīgu, bet vienlaikus cieņpilnu pret ikvienu sabiedrības grupu.
Sabiedrība sašķelta
Sociālo tīklu komentāros sabiedrības viedoklis par notikušo pamatīgi dalās. Daudzi latvieši steidz atvainoties ārvalstniekiem un nosoda gājienā redzēto, tikmēr citi pauž klaju neizpratni par lielo sašutumu un norāda ka tas bijis tikai nevainīgs karnevāla joks.
"Kā latviete vēlos par šo atvainoties. Tas ir dziļi satraucoši un nepieņemami," raksta lietotāja Ilze. Līdzīgu viedokli pauž arī profils "Sarkanie karogi", norādot: "Man ir ļoti žēl par šo rasisma vilni, ko mēs piedzīvojam Latvijā. (..) Šis noteikti ir sarkanais karogs. Normāli cilvēki šeit tādi nav."
Tikmēr citi komentētāji godīgi atzīst, ka nevēlas redzēt Latvijā ārzemniekus: "Būsim godīgi, lielākā daļa cilvēku nevēlas, lai ārzemnieki te dzīvotu." Savukārt lietotāja Anastasija piebilst, ka šāda cilvēku sarīdīšana un naida kurināšana, neatkarīgi no tautības, rases vai reliģijas, notiek visā pasaulē, radot pilnīgu haosu. "Mēs tam jau esam gājuši cauri, un ir tik skumji, ka vēsture mums neko neiemāca," viņa rezumē.