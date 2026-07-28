Ropažu novads ceļ trauksmi par drošības situāciju Muceniekos
Ropažu novada pašvaldība aicina valsti nekavējoties iesaistīties drošības situācijas uzlabošanā Muceniekos. Pašvaldībā norāda, ka iedzīvotāju drošība ir prioritāte un esošā situācija prasa ātru un koordinētu valsts institūciju rīcību.
Ropažu novada pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam, Iekšlietu ministrijai, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai, Labklājības ministrijai un Tieslietu ministrijai, aicinot nekavējoties un sistēmiski risināt sabiedriskās kārtības un drošības jautājumus Mucenieku ciemā, tostarp nodrošinot valsts atbalstu novada pašvaldības iestādēm, kuru noslodze Patvēruma meklētāju centra darbības dēļ būtiski pieaugusi.
Lai uzlabotu situāciju, Ropažu novada pašvaldība aicina valsti nodrošināt pastāvīgāku Valsts policijas klātbūtni Mucenieku ciemā, piešķirt finansējumu papildu pašvaldības policijas patruļām, bāriņtiesas kapacitātes stiprināšanai un paplašināt videonovērošanas sistēmu publiskajās vietās. Pašvaldības ieskatā drošības situāciju iespējams uzlabot tikai ar koordinētu valsts un pašvaldības institūciju sadarbību, skaidri sadalītu atbildību un atbilstošu valsts finansējumu.
Mērķis esot panākt tādu risinājumu, kas prioritāri aizsargātu vietējo iedzīvotāju tiesības uz drošu dzīves vidi un ļautu pašvaldības dienestiem pilnvērtīgi pildīt savus pienākumus visā Ropažu novada teritorijā.
Vēstule sagatavota, pamatojoties uz Ropažu novada Pašvaldības policijas novērojumiem, saņemtajiem iedzīvotāju iesniegumiem un informāciju par arvien biežākiem sabiedriskās kārtības traucējumiem Muceniekos un tuvējās apkaimēs, norāda pašvaldībā.
Ropažu novada pašvaldība uzsver, ka Patvēruma meklētāju centra darbība ir valsts funkcijas īstenošana, taču tās radīto papildu slodzi ikdienā vistiešāk izjūt Ropažu novada Pašvaldības policija, bāriņtiesa un citi pašvaldības dienesti. Pieaugot izsaukumu skaitam, tiek mazinātas pašvaldības policijas iespējas nodrošināt regulāru patrulēšanu un savlaicīgu reaģēšanu arī citās Ropažu novada apdzīvotajās vietās.