Reiz pasaulē skanēja desmitiem tūkstošu valodu. Kur tās pazuda?
Jauns pētījums liecina, ka cilvēce savulaik runāja daudz vairāk valodās nekā šodien, taču gadsimtu gaitā lielākā daļa no tām izzudusi.
Mūsdienās pasaulē lieto aptuveni 7500 valodu, kas šķiet pietiekami daudzveidīgi. Taču, iespējams, tas ir tikai neliels atspulgs no tā, kāda mūsu pasaule izskatījās pirms vairākiem tūkstošiem gadu. Jauns starptautisks pētījums liecina, ka savulaik cilvēce runāja desmitiem tūkstošu dažādu valodu, bet lielākā daļa no tām laika gaitā izzudusi.
Pētījums publicēts prestižajā zinātniskajā žurnālā "Science". Tā autori centās rekonstruēt valodu attīstību pēdējo aptuveni 12 000 gadu laikā. Izmantojot matemātiskos modeļus, antropoloģijas, demogrāfijas un valodniecības datus, pētnieki secinājuši, ka cilvēces vēsturē bijis īsts valodu "zelta laikmets", kad uz Zemes vienlaikus runāja pat vairāk nekā 75 000 valodu.
Lauksaimniecība veicināja valodu uzplaukumu
Līdz šim daudzi uzskatīja, ka valodu skaits vienmēr pakāpeniski pieaudzis līdz mūsdienām, taču pētījums rāda pavisam citu ainu. Zinātnieki lēš, ka pirms aptuveni 12 000 gadu, kad cilvēki vēl galvenokārt bija mednieki un vācēji, pasaulē tika lietotas apmēram 4500 līdz 6000 valodu – pat mazāk nekā šodien.
Situācija mainījās līdz ar lauksaimniecības attīstību. Cilvēki sāka veidot pastāvīgas apmetnes, dzīvoja mazākās un salīdzinoši izolētās kopienās, un katrā no tām pakāpeniski attīstījās savi dialekti un valodas. Rezultātā valodu daudzveidība strauji pieauga, sasniedzot kulmināciju aptuveni pirms 1000 līdz 3000 gadiem.
Impērijas izmainīja pasaules valodu karti
Pētījuma autori secinājuši, ka valodu izzušana sākās daudz agrāk, nekā līdz šim domāts. Bieži tiek uzskatīts, ka galvenais iemesls bija Eiropas koloniālisms, taču jaunais pētījums liecina, ka valodu daudzveidība sāka sarukt jau līdz ar pirmo lielo valstu un impēriju veidošanos.
Paplašinoties impērijām, izplatījās arī to valodas, kultūra un pārvaldes sistēma. Mazākās kopienas pakāpeniski pārgāja uz dominējošo valodu, bet vietējās valodas izzuda. Vēlāk šo procesu vēl vairāk pastiprināja koloniālisms, urbanizācija un globalizācija.
Katra pazudusī valoda nozīmē arī zaudētas zināšanas
Pētnieki uzsver, ka valoda nav tikai saziņas līdzeklis. Katrā valodā glabājas unikālas zināšanas par dabu, vēsturi, tradīcijām un cilvēku pasaules uztveri.
Viena no pētījuma autorēm, Jēlas Universitātes valodniece Klēra Boverna norāda, ka valodas palīdz izprast ne tikai cilvēces pagātni, bet arī mūsu domāšanas attīstību. "Valodas ir nozīmīgas to kopienām. Tās glabā zināšanas, asociācijas un atmiņas. Zinātniekiem valodas sniedz milzīgu informācijas apjomu par pagātni – par to, kur cilvēki dzīvoja, ko viņi ēda un par ko runāja. Tās arī paver logu uz cilvēka prātu," skaidro Boverna.
Vai arī mūsdienās valodas turpina izzust?
Atbilde ir – jā. Lai gan pasaulē joprojām lieto aptuveni 7500 valodu, gandrīz puse no tām tiek uzskatītas par apdraudētām. Daudzām ir tikai daži simti vai pat daži desmiti runātāju, un līdz ar pēdējo dzimtās valodas pratēju aiziešanu var pazust arī visa valoda.
Paradoksāli, taču vienlaikus lielākā daļa pasaules iedzīvotāju ikdienā izmanto salīdzinoši nelielu skaitu valodu. Angļu, mandarīnu ķīniešu, hindi, spāņu, arābu un franču valoda dominē starptautiskajā saziņā, izglītībā un biznesā, bet tūkstošiem mazāku valodu turpina zaudēt runātājus.
Pētījuma autori cer, ka jaunie secinājumi palīdzēs labāk izprast cilvēces vēsturi un vienlaikus pievērsīs lielāku uzmanību valodu saglabāšanai. Jo katra izzudusī valoda nozīmē ne tikai klusāku pasauli, bet arī neatgriezeniski zaudētu daļu no cilvēces kultūras mantojuma.