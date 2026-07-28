Valmieras vasaras teātra festivālu ievadīs neparasts, bet ļoti sportisks notikums
Vēl pirms Valmieras vasaras teātra festivāla sākuma skatītājus sagaidīs neierasts notikums – aktieri uz brīdi pametīs skatuvi un dosies futbola laukumā. Sestdien, 2. augustā, Valmieras Olimpiskā centra stadionā pirmo reizi notiks Baltijas valstu aktieru futbola turnīrs.
Sportiskajā pasākumā piedalīsies dažādu Latvijas, Igaunijas un Lietuvas teātru aktieri, kā arī Valmieras novada pašvaldības komanda.
Iedvesma rīkot šādu pasākumu radusies pagājušā gadā pēc festivālā notikušā pašmāju aktieru futbola turnīra un Latvijas aktieru komandas dalības līdzīgā turnīrā Tartu, Igaunijā.
Kopā turnīrā tiks pārstāvētas četras komandas, vairāk nekā 40 dalībnieku no visdažādākajiem visu trīs valstu teātriem, plānotas sešu grupu spēles un finālmači noslēgumā. Spēles tiesās Latvijas Futbola federācijas 1. līgas un amatieru līgas turnīru tiesnesis Rainers Loiko. Par pasākuma atmosfēru rūpēsies Valmieras teātra aktieri Krišjānis Strods un Kārlis Dzintars Zahovskis, kā arī DJ Elīna Runge.
Latvijas komandas dalībnieku sastāvā būs Valmieras teātra aktieri Aksels Aizkalns, Aigars Apinis, Rūdis Bīviņš, Sandis Runge, Kristaps Kristers Ozols, Dailes teātra aktieri Arturs Krūzkops, Kaspars Dumburs, Toms Veličko, Nacionālā teātra aktieri Matīss Budovskis, Kārlis Reijers, Matīss Kučinskis, Liepājas teātra aktieri Rolands Beķeris, Kaspars Kārkliņš, Hugo Puriņš, kā arī aktieris Meinards Liepiņš.
Valmieras vasaras teātra festivāls notiks no 7. līdz 9. augustam pilsētvidē Valmierā.