130 čellisti no “Melo-M mega orķestra” piepildīs Dzintaru koncertzāli
Pavisam drīz - 1. augustā Dzintaru koncertzālē izskanēs viens no šīs vasaras vērienīgākajiem muzikālajiem notikumiem – "Melo-M mega orķestra" koncerts, ...
FOTO: 130 čellisti no “Melo-M mega orķestra” piepildīs Dzintaru koncertzāli ar unikālu koncertu jau šo sestdien
Pavisam drīz - 1. augustā Dzintaru koncertzālē izskanēs viens no šīs vasaras vērienīgākajiem muzikālajiem notikumiem – "Melo-M mega orķestra" koncerts, kurā uz vienas skatuves muzicēs 130 čellisti no visas Latvijas.
Koncerts būs unikāls ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas mērogā – tik liels čellistu sastāvs uz vienas skatuves ir reta parādība. Pēdējo divpadsmit gadu laikā "Melo-M mega orķestra" dalībnieku skaits pieaudzis vairāk nekā trīs reizes, un projekts kļuvis par iedvesmu simtiem bērnu un jauniešu izvēlēties čellu, kā arī atgriezties pie muzicēšanas tiem, kuri instrumentu bija pātraukuši spēlēt. Uz Dzintaru koncertzāles skatuves satiksies profesionāli mūziķi, pedagogi, studenti un jaunie talanti, apliecinot čella spēles tradīciju nepārtrauktību Latvijā.
Īpašu noskaņu koncertam piešķirs viena no Latvijas spilgtākajām un harizmātiskākajām dziedātājām Dināra Rudāne, kura būs īpašā viešņa. Viņas spēcīgā balss un skatuves enerģija savienojumā ar 130 čellu skanējumu radīs līdz šim nedzirdētu muzikālu un emocionālu kulmināciju.
Programmā skanēs klausītāju iemīļoti pasaules mūzikas hiti īpaši čellu orķestrim veidotās aranžijās, kā arī komponista un čellista Kārļa Auzāna oriģināldarbi, kas radīti tieši šim unikālajam sastāvam – 130 čelliem un perkusijām. Par papildu enerģiju un ritma jaudu rūpēsies izcilie perkusionisti Miķelis Vite un Māriņš Miļevskis.
Koncerta producents un čellists Kārlis Auzāns stāsta: "Šobrīd dzīvojam tikai šim koncertam. Katrs mēģinājums arvien vairāk ļauj sajust, cik īpašs būs brīdis, kad visi 130 čellisti satiksies uz vienas skatuves. Un Dināras Rudānes balss šim skanējumam piešķirs pavisam citu dimensiju. Domāju, ka skatītājus sagaida vakars, ko vēl ilgi atcerēsies."
"Melo-M mega orķestra" koncerts būs muzikāli daudzveidīgs un emocionāli piesātināts notikums, kas vienos klasiskās, roka, kino un populārās mūzikas skanējumu un uzrunās visu paaudžu klausītājus.Tiekamies koncertā.