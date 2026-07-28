Vietējie Priekulē runā par jaunu versiju, kāpēc svētku laikā tika uzbrukts skolotājam
Pēc traģiskā incidenta Priekulē, kur pilsētas svētku laikā pēc konflikta dzīvību zaudēja Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas "Apģērbu dizains" vadītājs Normunds Vamzis, vietējo iedzīvotāju vidū izskanējusi jauna versija par iespējamajiem uzbrukuma motīviem.
Latvijas Televīzijas raidījumā "Panorāma" izskanēja, ka Normundam Vamzim nebija ģimenes tradicionālā izpratnē – viņa ģimene un mājas bijusi skola, kurai viņš veltījis lielu daļu savas dzīves.
Tikmēr kāds Priekules iedzīvotājs, kurš vēlējās palikt anonīms, portālam Jauns.lv pastāstīja, ka pilsētā tiek apspriesta versija – uzbrukumam varētu būt bijis homofobisks motīvs. Viņš norādīja, ka skolā bojāgājušais pedagogs esot bijis kluss un neuzkrītošs cilvēks, kurš vairāk atradies malā un vērojis notiekošo. Pēc viņa teiktā, sākotnēji apkārtējiem neesot bijušas aizdomas par viņa privāto dzīvi, taču pēc tam, kad viņš kļuva pazīstams kā modes mākslinieks, sabiedrībā parādījušās dažādas runas un pieņēmumi.
Portāls Jauns.lv vērsās Valsts policijā, taču iestāde norādīja, ka šo jautājumu nekomentēs, un aicināja sazināties ar Iekšējās drošības biroju, kas veic lietas izmeklēšanu. Iekšējās drošības birojs (IDB) Jauns.lv informē, ka kriminālprocesā šobrīd tiek veiktas nepieciešamās izmeklēšanas darbības, tādēļ izmeklēšanas interesēs komentārus Iekšējās drošības birojs nevar sniegt. Informācija par izmeklēšanas gaitu tiks sniegta, tiklīdz tas nekaitēs kriminālprocesa interesēm.
Aizdomās turētais policists apcietināts
Jau ziņots, ka pagājušās nedēļas nogalē Priekules Ikara svētku zaļumballē pēc konflikta starp diviem vīriešiem bojā gāja Normunds Vamzis.
Saistībā ar notikušo aizturēts un vēlāk apcietināts 24 gadus vecais Valsts policijas jaunākais inspektors Andis Silnieks. Notikuma brīdī viņš atradies ārpus dienesta pienākumu pildīšanas un bijis stiprā alkohola reibumā.
Kā liecina publiski pieejamā informācija, viņš iepriekš nodarbojies ar sportu, spēlējis handbolu.
"Agrāk viņš mums nav bijis sodīts ne disciplināri, ne citādā veidā. Sportisks, jauns, perspektīvs darbinieks," Silnieku raksturoja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Rimants Kārkliņš.
Kā liecina Valsts amatpersonu deklarācija, 2022. gadā Silnieks bija kārtībnieks Liepājas pašvaldības policijā, tāpat studējis Valsts policijas koledžā, bet vēlāk turpinājis darbu kā Valsts policijas jaunākais inspektors.
Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks Latvijas Televīzijas raidījumā "Panorāma" atzina, ka aizturētais izmeklētājiem apgalvojis, ka notikušo neatceras.
Ruks vienlaikus uzsvēra, ka policijas rīcībā nav informācijas par iespējamiem mēģinājumiem incidentu piesegt, lai gan par to publiskajā telpā izskanējušas spekulācijas.
Lietu izmeklē Iekšējās drošības birojs
Kriminālprocess no Valsts policijas nodots IDB, jo tajā iesaistīta Valsts policijas amatpersona.
Izmeklēšana sākta pēc Krimināllikuma 125. panta trešās daļas – par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas cietušā nāvi izraisījusi aiz neuzmanības.
Normunds Vamzis skolai bija veltījis visu savu dzīvi
Normunds Vamzis bija Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas "Apģērbu dizains" vadītājs. Viņa nāve izraisījusi plašu sabiedrības rezonansi, bet kolēģi un audzēkņi viņu raksturo kā cilvēku, kurš savu dzīvi veltījis skolai un jauniešu izglītošanai.
Jūlija vidū notika Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) jubilejas salidojums, un tā laikā tika aizvadīta arī īpaša godināšanas ceremonija kopā ar Latvijas Republikas ministru Nauri Puntuli. Par nozīmīgu ieguldījumu profesionālās kultūrizglītības attīstībā, jauno talantu izaugsmē un skolas radošo tradīciju stiprināšanā atzinības rakstu saņēma arī Normunds Vamzis.
Normunds savulaik absolvējis Liepājas Mākslas vidusskolu, maģistra grādu ieguvis Viļņas Mākslas akadēmijā un darbojies dažādos modes namos Latvijā un Lietuvā, īstenojis idejas reklāmām un citiem pasūtījumiem, tāpat Rīgā pats veidojis tērpus kā modes mākslinieks, gūstot atzinību arī konkursos.