Vai esi redzējis pasauli, kur viss ir 12 reizes mazāks? Rīgā atklās "Miniatūru māju"
Augusta sākumā Rīgā durvis vērs jauns un neparasts apskates objekts – Miniatūru mākslas izziņas centrs "Miniatūru māja". Tajā apmeklētāji varēs iepazīt rūpīgi veidotas miniatūru pasaules 1:12 mērogā, kur katra detaļa veidota ar īpašu precizitāti.
Atklāšanas svētkus "Miniatūru māja" piedzīvos 3. augustā, taču jau 5. augustā tā būs atvērta ikvienam interesentam.
Miniatūru māja ir sociālā uzņēmuma “Small Stuff” jaunā mājvieta - vieta, kur radošums, pacietība un meistarība pārtapuši unikālās miniatūru pasaulēs. Ekspozīcija ir veidota kā vairākas tematiskas telpas - meža, pasaku, profesiju un citas tematiskas istabas, kur katra atklāj savu noskaņu un stāstu. Ikviens eksponāts un interjera detaļa ir radīta, pievēršot īpašu uzmanību vissīkākajām niansēm, lai apmeklētāji varētu iejusties miniatūru pasaulē un atklāt to soli pa solim.
“Small Stuff” ir ģimenes radīts uzņēmums, kura mērķis ir ienest prieku ikdienas steigā un atgādināt par mazo lietu lielo vērtību, kas ir ne tikai prieka radīšana, bet arī amatniecības prasmju attīstīšana. Projekta autori - Jana un Edgars Brieži veido miniatūras, organizē radošās darbnīcas, nometnes un iedvesmas pasākumus, radot vidi, kur satikties izdomai, zinātkārei un kopā būšanai. Katrs radītais darbs ir piepildīts ar uzkrāto pieredzi un mīlestību pret savu amatu.
Miniatūru mājas ekspozīcija ļaus apmeklētājiem ieskatīties pasaulē, kurā ikviena detaļa ir rūpīgi pārdomāta. Līdzās gatavajiem darbiem būs iespēja iepazīt arī miniatūru tapšanā izmantojamos materiālus un uzzināt vairāk par šo Latvijā salīdzinoši maz iepazīto mākslas veidu.