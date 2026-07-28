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Sabiedrība
Šodien 14:38
Pēc mainīgajiem laikapstākļiem trešdien Latvijā gaidāma mierīgāka diena
Trešdien Latvijā gaidāma mierīga vasaras diena – būtiski nokrišņi nav prognozēti, bet vējš pakāpeniski pierims, liecina sinoptiķu prognozes.
Naktī galvenokārt būs neliels mākoņu daudzums, dažviet veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra būs +9..+13 grādi, piekrastē - līdz +17 grādiem.
Dienā mākoņi daļēji klās debesis un saule gaisu sasildīs līdz +20..+24 grādiem, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs +18, +19 grādus.
Gan naktī, gan dienā vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses.
Rīgā gaidāma skaidra nakts, dienā mākoņu kļūs vairāk, bet nelīs. Gaisa temperatūra saullēktā +13 grādi, dienā +23 grādi.