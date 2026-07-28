Pēc mainīgajiem laikapstākļiem trešdien Latvijā gaidāma mierīgāka diena
Foto: Zane Bitere/LETA
Suns pie pavadas.
Sabiedrība

Pēc mainīgajiem laikapstākļiem trešdien Latvijā gaidāma mierīgāka diena

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Trešdien Latvijā gaidāma mierīga vasaras diena – būtiski nokrišņi nav prognozēti, bet vējš pakāpeniski pierims, liecina sinoptiķu prognozes.

Pēc mainīgajiem laikapstākļiem trešdien Latvijā ga...

Naktī galvenokārt būs neliels mākoņu daudzums, dažviet veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra būs +9..+13 grādi, piekrastē - līdz +17 grādiem.

Dienā mākoņi daļēji klās debesis un saule gaisu sasildīs līdz +20..+24 grādiem, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs +18, +19 grādus.

Gan naktī, gan dienā vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses.

Rīgā gaidāma skaidra nakts, dienā mākoņu kļūs vairāk, bet nelīs. Gaisa temperatūra saullēktā +13 grādi, dienā +23 grādi.

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