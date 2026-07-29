Granulu cenas joprojām satrauc iedzīvotājus; Vitenbergs brīdina - ja situācija neuzlabosies, sekos stingrāki soļi
Tuvojoties aukstajam laikam, Klimata un enerģētikas ministrija turpina meklēt risinājumus granulu deficītam un augstajām cenām. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs norāda, ka šobrīd darbs notiek vairākos virzienos, taču, ja tuvāko nedēļu laikā situācija neuzlabosies, valdība varētu lemt par stingrāku tirgus regulējumu.
Ministrs skaidro, ka šobrīd identificētas divas galvenās problēmas – granulas ne vienmēr iespējams iegādāties brīdī, kad tās nepieciešamas, un iedzīvotājus joprojām satrauc augstās cenas.
Lai situāciju uzlabotu, ministrija sagatavojusi brīvprātīgu vienošanos granulu ražotājiem. Tie uzņēmumi, kuri tai pievienosies, apņemsies vispirms nodrošināt vietējo tirgu un tikai pēc tam eksportēt produkciju.
"Šīs nedēļas laikā redzēsim, cik liela būs ražotāju interese pievienoties. Esmu gatavs publiski uzslavēt un atbalstīt tos uzņēmumus, kuri vispirms parūpēsies par Latvijas iedzīvotājiem un tikai pēc tam domās par eksportu," uzsvēra Vitenbergs.
Vienlaikus ministrija vērsusies arī Konkurences padomē, lai tā izvērtētu granulu cenu veidošanos.
Pēc ministra teiktā, iedzīvotāji vairākkārt norādījuši uz aizdomīgi līdzīgām cenām dažādiem tirgotājiem, tādēļ tiek pārbaudīts, vai tirgū nav notikusi aizliegta vienošanās.
Vēl viena problēma ir krāpnieki, kuri izmanto pieaugošo pieprasījumu pēc kurināmā. Vitenbergs norāda, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) jau novērojis gadījumus, kad internetā tiek piedāvātas granulas par īpaši zemu cenu, pircējiem pieprasot priekšapmaksu, bet pēc tam prece netiek piegādāta.
"Redzam, ka pie lielā pieprasījuma aktivizējas arī krāpnieki. Cilvēki samaksā naudu, bet paliek gan bez granulām, gan bez saviem līdzekļiem," brīdina ministrs.
Lai palielinātu izejvielu pieejamību granulu ražotājiem, ministrija tikusies arī ar AS "Latvijas valsts meži". Uzņēmums apstiprinājis, ka tuvākajā laikā organizēs papildu šķeldas un tehnoloģiskās koksnes izsoles, kas palīdzēs nodrošināt granulu ražošanai nepieciešamās izejvielas.
Tomēr Vitenbergs uzsver, ka, ja tuvākajās nedēļās granulu pieejamība neuzlabosies un cenas turpinās kāpt, valdība varētu lemt par stingrākiem regulējošiem pasākumiem.
Jau ziņots, ka šoziem bargā sala un straujā pieprasījuma pieauguma dēļ Latvijā izveidojies granulu un cita cietā kurināmā deficīts. Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) veiktā aptauja liecina, ka pie lielākajiem tirgotājiem granulu uzkrājumu faktiski nav – tiklīdz krava nonāk tirdzniecībā, tā tiek izpārdota.
Lai ierobežotu pārpircēju aktivitātes un nodrošinātu kurināmā pieejamību pēc iespējas vairāk mājsaimniecībām, aptuveni piektā daļa tirgotāju ieviesuši pirkuma limitus. Visbiežāk vienam pircējam iespējams iegādāties ne vairāk kā vienu tonnu jeb vienu līdz divas granulu paletes. PTAC šādu praksi vērtē pozitīvi, uzsverot, ka tā palīdz novērst spekulācijas un ļauj kurināmo iegādāties lielākam skaitam iedzīvotāju.
Vienlaikus PTAC aicina būt īpaši piesardzīgiem, iegādājoties granulas internetā. Iestāde iesaka pārbaudīt tirgotāja reputāciju, neuzķerties uz aizdomīgi zemām cenām, rūpīgi izvērtēt granulu kvalitāti un, ja iespējams, izvēlēties apmaksu tikai pēc preces saņemšanas. Tāpat pircējiem jāpievērš uzmanība, kādās mērvienībās norādīta cena, lai izvairītos no pārmaksāšanas.