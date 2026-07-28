Lietuva negrasās taupīt uz drošības rēķina - aizsardzībai plāno atvēlēt vismaz 5% no IKP
Lietuvas valdība un prezidents Gitans Nausēda atkārtoti apliecinājuši apņemšanos valsts aizsardzībai atvēlēt vismaz 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Premjerministrs Mindaugs Sinkevičs uzsvēra, ka drošības stiprināšana joprojām ir viena no valdības galvenajām prioritātēm.
"Mēs detalizēti neapspriedām konkrētus skaitļus nākamā gada budžetam, taču ir skaidrs, ka gan prezidentam, gan man ir stingra nostāja – Lietuva paliek tā dēvētajā 5% klubā. Par precīzu finansējuma apmēru vēl ir pāragri runāt," žurnālistiem sacīja Sinkevičs. Premjerministrs norādīja, ka šā gada pirmajos sešos mēnešos izmantoti aptuveni 30% no aizsardzībai paredzētā finansējuma. Pašreizējie budžeta plāni paredz, ka 2026. gadā aizsardzībai tiks novirzīti 5,38% no IKP jeb aptuveni 4,8 miljardi eiro. Viņš uzsvēra, ka atlikušais finansējums gada otrajā pusē jāizmanto mērķtiecīgi un efektīvi.
Runājot par turpmākajiem iepirkumiem, Sinkevičs sacīja, ka vēlas iegūt skaidru priekšstatu par 2027. gada aizsardzības plāniem. Viņaprāt, īpaša uzmanība jāpievērš Vācijas brigādes uzņemšanai Lietuvā, pretgaisa aizsardzības stiprināšanai un armijas divīzijas pilnīgas kaujas gatavības nodrošināšanai.
Lietuvas politiskā vadība jau iepriekš vienojusies, ka līdz 2030. gadam valsts aizsardzībai ik gadu atvēlēs 5–6% no IKP. Šāds finansējums nepieciešams, lai attīstītu Lietuvas armijas divīziju un nodrošinātu Vācijas brigādes izvietošanu valstī.
Vienlaikus arvien aktīvāk tiek diskutēts arī par aizsardzības finansējumu pēc 2030. gada. Prezidenta padomnieki aicinājuši politiskās partijas jau laikus vienoties par ilgtermiņa plānu, taču Sinkevičs atzina, ka turpmākās diskusijas ietekmēs arī 2028. gadā gaidāmās parlamenta vēlēšanas.
Premjerministrs uzsvēra, ka Lietuvai ilgtermiņā jākļūst ne tikai par bruņojuma pircēju, bet arī par ražotāju. Viņaprāt, valstij jāattīsta sava aizsardzības industrija, lai nākotnē tā spētu piegādāt militāro produkciju ne tikai savām vajadzībām, bet arī eksportēt to citām NATO dalībvalstīm.