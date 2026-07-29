Kopā ar migrantiem un kontrabandu no Baltkrievijas uz Latviju ieklīst kāda neredzama “sērga”, kas inficē krievvalodīgo prātus
Baltkrievijas valsts radio pārraides arvien biežāk sasniedz Latvijas un Lietuvas pierobežas iedzīvotājus, radot bažas par propagandas ietekmi uz sabiedrību. Baltijas valstis jau daudzus gadus ir viens no galvenajiem Minskas propagandas mērķiem.
Baltkrievijas propagandas pastiprināšanos pierobežas reģionā jau gada sākumā pamanīja Latvijā, taču tagad līdzīgas pazīmes tiek novērotas arī Lietuvā. Par problēmu pastāstīja kāds Viļņas pensionārs, kurš atpūtās pie Paiļģa ezera Švenčoņu rajonā netālu no Baltkrievijas robežas. Viņš bija paņēmis līdzi radioaparātu, lai klausītos krievu valodā raidošo “Radio R”, taču vairāku dienu garumā uztvēra tikai Baltkrievijas valsts radio.
Pēc viņa teiktā, ēterā skanējuši sižeti par Baltkrievijas ekonomikas panākumiem, veiksmīgu lauksaimniecību un valsts sasniegumiem. Pensionārs atzina, ka pats šādai informācijai netic, tomēr viņu pārsteidzis sarunbiedrs - vietējās atpūtas bāzes darbinieks, kurš regulāri klausās Baltkrievijas radio un ir pārliecināts, ka kaimiņvalstī "viss ir kārtībā".
Lietuvā uzskata, ka līdzīgas situācijas pierobežā nedrīkst novērtēt par zemu. "Ja cilvēks katru dienu dzird vienus un tos pašus stāstus par spēcīgu ekonomiku, stabilitāti un panākumiem, tas agrāk vai vēlāk atstāj iespaidu, īpaši uz vecāka gadagājuma cilvēkiem," uzsver lietuviešu eksperti.
Signāls sasniedza pat Rīgu
Līdzīga situācija nesen tika novērota arī Latvijā. Pēc tam, kad no 1. janvāra tika pārtraukta Latvijas Radio 4 apraide krievu valodā, Daugavpilī un citviet pierobežā pastiprināti sāka skanēt Baltkrievijas valsts radio. Atsevišķos laikapstākļos signāls esot bijis dzirdams pat līdz Rīgai.
Baltkrievijas radio ēterā skan Aleksandra Lukašenko uzrunas, propagandas raidījumi un aicinājumi klausīties radio "saprotamā valodā", proti, krievu valodā. Latvijas mediji šo situāciju raksturoja kā nopietnu informācijas drošības problēmu, jo propagandas saturs kļuva viegli pieejams vietās, kur iepriekš bija klausāma Latvijas sabiedriskā radio programma.
Latvijas varas iestādes tomēr noliedz, ka Baltkrievijas radio skan bijušajās Latvijas Radio 4 frekvencēs. LR4 pierobežas frekvencēs pēc programmas izslēgšanas sāka dublēt Latvijas Radio 1 raidījumus un nekādas Baltkrievijas programmas šajās frekvencēs tehniski skanēt nevar. Bet vietēji iedzīvotāji ir pārliecināti, ka tagad Minskas propaganda radio ēterā kļuvusi pieejamāka.
Zināms arī, ka Baltkrievija nesen mainījusi programmu frekvencē 107,7 FM, kurā Latvijā līdz 1. janvārim raidīja LR 4. Iepriekš Baltkrievijā 107,7 FM frekvencē raidīja “Kanāls Kultūra”, bet kopš 2026. gada 4. februāra - radiostacija “Radio Belarus”, kas izplata valsts propagandu. Dīvaina sakritība, vai nē?
Pastiprinājums nav konstatēts
Lietuvas Sakaru regulēšanas dienests (RRT) skaidro, ka Švenčoņu rajonā iespējams uztvert vismaz 23 Lietuvas un astoņas Baltkrievijas radiostacijas. Signāla kvalitāti ietekmē reljefs, attālums līdz raidītājiem un izmantotā aparatūra. Paiļģa ezers atrodas zemienē, kas noteiktos apstākļos var veicināt Baltkrievijas raidījumu uztveršanu. Regulators uzsver, ka pastāvīgs Baltkrievijas signāla pastiprinājums nav konstatēts, taču īslaicīgi radio viļņu izplatīšanās apstākļi var uzlabot uztveršanu vairākas dienas.
Vienlaikus RRT atgādina, ka radio signāli neapstājas pie valstu robežām, tādēļ Baltkrievijas programmas pierobežā ir neizbēgami uztveramas. Tāpēc būtiskākais uzdevums ir stiprināt sabiedrības noturību pret propagandu un attīstīt kritisko domāšanu.
Baltijas valstis kā mērķis
Jāatzīmē, ka jau daudzus gadus Baltijas valstis ir viens no galvenajām Baltkrievijas propagandas mērķiem.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta Baltijas valstu krievvalodīgajiem iedzīvotājiem. Baltkrievijas un Krievijas propagandā viņi bieži tiek pasniegti kā diskriminēta sabiedrības daļa, kurai it kā nepieciešama Minskas un Maskavas aizstāvība. Tieši kopīgā valoda un padomju laika kultūras telpa tiek izmantota, lai veidotu kontrastu starp dzīvi Baltijas valstīs un Baltkrievijā.
Viens no galvenajiem Minskas propagandas naratīviem ir arī bezvīzu režīms un atvērtās robežas. Baltkrievijas valsts mediji regulāri uzsver, ka daudzi lietuvieši un latvieši brauc iepirkties uz Baltkrieviju zemāku cenu dēļ, savukārt robežšķērsošanas ierobežojumos tiek vainotas Baltijas valstu varas iestādes. Vienlaikus propagandā tiek apgalvots, ka Baltijas valstu valdības kalpo Briselei un Vašingtonai, tiek popularizēti vēstījumi par "nacisma reabilitāciju", vēstures pārrakstīšanu un sociālajām problēmām Eiropas Savienībā.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Kopā ar migrantiem un kontrabandu no Baltkrievijas uz Latviju ieklīst kāda neredzama “sērga”, kas inficē krievvalodīgo prātus" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.