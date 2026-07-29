Latvijas ārsti izdeg darbā, taču vaina nav pacientos - problēma ir krietni dumjāka un atrisināma
Ģimenes ārsts, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidents Ainis Dzalbs uzsver, ka galvenais iemesls ārstu izdegšanai ir nevis darbs ar pacientiem, bet birokrātiskie šķēršļi. Viņš arī atklāj, ka rindas uz izmeklējumiem veido cilvēki, kuriem medicīnisku iemeslu dēļ šie izmeklējumi nemaz nav nepieciešami, un arī tam ir birokrātiski iemesli.
Raksturojot situāciju primārajā veselības aprūpē, kas ir ģimenes ārstu pārziņā, Ainis Dzalbs uzsver, ka to vistiešākajā veidā noslogo un paralizē citu sistēmas posmu vājums un finansējuma trūkums. “Ja man būtu prioritārā kārtībā jāsarindo, kas pēdējā laikā ir aktuālas lietas, tad priekšplānā izvirzās tādi jautājumi kā veselības aprūpes sistēmas organizācija, darba apstākļi un pakalpojumu pieejamība. Tas ļoti ietekmē ģimenes ārstu darbu. Tiklīdz kaut kur ir sastrēgums – vai tā ir slimnīca, izmeklējumi, izsīkst kādas kvotas vai tamlīdzīgi –, tas uzreiz ir jūtams primārajā veselības aprūpē. Arī mūsu pusē rodas sastrēgumi.”
Runājot par organizatorisko pusi, ārsts atzīmē, ka tieši dažādi birokrātiski šķēršļi un apsvērumi traucē pacientam saņemt pakalpojumus. “Mēs šos apstākļus nemaz nevaram iedomāties un izrunāt, bet, lai pacients saņemtu kādu pakalpojumu, ņemot vērā finansējuma trūkumu, tiek uzlikti dažādi birokrātiski šķēršļi visam kam. Tas tiek darīts, lai līdz pakalpojumam nonāktu tie pacienti, kuriem to vajag visvairāk, vai tie, kuri var gaidīt vai spēj kvalificēties.”
Reģionos trūkst mediķu
Cilvēkresursu trūkums primārajā medicīniskajā aprūpē parasti tiek saistīts tieši ar ģimenes ārstu nepietiekamo skaitu, un, kā atzīst Dzalbs, tas joprojām ir aktuāls jautājums, jo sevišķi reģionos. Tomēr pēdējos gados priekšplānā izvirzās medicīnas māsu un ārstu palīgu trūkums, tāpēc ģimenes ārstiem nokomplektēt savas komandas ir liels izaicinājums. “Ja tajā teritorijā dzīvo kāda medicīnas māsa vai ārsta palīgs, kas ir gatavs strādāt, tad ar lielu varbūtību pie mums nonāks stabils cilvēks uz ilgu laiku, bet, ja tur ir vēl kādi citi apstākļi – ceļš, attālums vai vēl kādas nianses –, tad piesaistīt ģimenes medicīnai darbiniekus ir faktiski neiespējami. Protams, tas ir arī jautājums par atalgojumu, jo vienmēr jau var būt vairāk un labāk, bet darba intensitāte nav salīdzināma ar māsas darbu sekundārajā veselības aprūpē. Piemēram, strādājot kopā ar kardiologu vai endokrinologu, tas ir plānveidīgs, organizēts un mierīgs darbs vienā jomā, bet ģimenes medicīnā darbs nenotiek mierīgi, darba diena nav paredzama. Jā, mēs arī darbojamies ar plānveida pakalpojumiem, bet vienlaikus kāds ir nomiris, kāds ir piedzimis, kāds zvana pa telefonu, kādam vajag kaut ko neatliekamāku, kādam steidzamāku... Viens tev zvana pa telefonu, viens nāk pa durvīm iekšā, trešajam vajag zīmi skolai. Tie apjomi ir nenormāli. Šī daudzpusība ir ģimenes ārsta darba ikdiena – uz visām pusēm, visiem visu un vienlaikus. Tas, protams, rada izaicinājumus, lai mēs varētu noturēt šo personālu ilgtermiņā, jo cilvēki grib drusku mierīgāku un paredzamāku darbu.”
Birokrātijas vairāk nekā ārstēšanas
Pēc pasaules un Eiropas datiem, apmēram 60% laika savā darba dienā ģimenes ārsti veic darbības ekrānā. Ainis Dzalbs pieļauj, ka Latvijā situācija varētu būt vēl sliktāka, un atgādina – tās ir darbības, bez kurām varētu iztikt, un tās neuzlabo pacienta veselību.
“Tiek lēsts, ka viena klātienes pieņemšana, kad ārsts satiek pacientu un runā par viņa veselības problēmām, mēra asinsspiedienu un risina citus jautājumus, pēc tam rezultējas ar 1–2 stundām darba pie ekrāna. Tas vajadzīgs, lai šo darbu atspoguļotu, lai aizpildītu visas nepieciešamās formas, atskaites, talonus un veidlapas, nosūtījumus, dažādas recepšu nianses un, iespējams, sagatavotu nākamo dokumentāciju, kas saistīta ar invaliditāti, ar skolām, pirmsskolām un tā tālāk. Tieši šis darba apjoms – administratīvais slogs un darbs ar dokumentiem – ir tas, kas rada pārmērīgo slodzi, neizdarītā darba sajūtu un beidzas ar izdegšanu. Pētījumos pierādīts, ka izdegšanu ģimenes medicīnā nenosaka medicīnisko problēmu risināšana vai smagi pacienti, bet tieši darba apjoms, kas saistīts ar dokumentāciju.”
Ārsts kā sociālais darbinieks
Ģimenes ārsta prakse ikdienā sadarbojas ar vismaz 20 dažādām iestādēm, kas nav saistītas ar veselības aprūpi. Tās ir skolas, medicīniski pedagoģiskās komisijas, bāriņtiesas, sociālie dienesti, policija, apdrošinātāji u. c. Tas nozīmē dažādu veidlapu sagatavošanu un ziņu sniegšanu. Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidents kā galveno problēmu saredz sociālās jomas atkarību no ģimenes ārstu pakalpojumiem.
“Mēs ļoti gribētu, lai sociālā joma kļūtu no mums neatkarīgāka. Sociālo aprūpi šobrīd redzam kā ļoti lielu nastu, kas nav tiešā veidā saistīta ar medicīnu. Sociālā aprūpe ir veidota pēc principa, ka tās darbinieki ir lēmumu pieņēmēji, nevis pakalpojumu sniedzēji. Sociālais dienests pieņem lēmumu par asistenta nepieciešamību vai aprūpētāja pakalpojumu, bet pašu pakalpojumu viņi bieži vien nemaz nesniedz. Tajā pašā laikā, lai pieņemtu šos lēmumus, viņiem ir vajadzīgi milzu apjomi ar izrakstiem, kas nepieciešami no ģimenes ārsta.”
Ārsts raksturo šo situāciju: “Piemēram, lai sociālais dienests varētu pieņemt lēmumu par asistentu mājās, ģimenes ārstam jānorāda, vai pakalpojumu saņem reizi nedēļā vai biežāk, vai procedūras notiek mājās. Ja pacients kaut kur brauc, viņam jāuzrāda izraksts no ģimenes ārsta, ka viņš ir braucis saņemt pakalpojumu, lai viņam apmaksātu ceļa izdevumus, jāsniedz izraksti par to, vai pacientam ķīmijterapija tiek nodrošināta reizi nedēļā vai retāk, lai viņi varētu sarēķināt asistenta pakalpojuma izmaksas. Tas ir dramatisks piemērs tam, ar ko mēs noslogojam veselības aprūpi! Tā vietā, lai risinātu veselības problēmas, mēs niansēti aprakstām šos dokumentus. Turklāt šie dokumenti bieži tiek atgriezti atpakaļ, jo tur kāds formulējums nav uzrakstīts precīzi tā, kā to prasa Ministru kabineta noteikumi.
Mums ir arī pacienti arodslimnieki. Lai viņiem kompensētu tēriņus, ģimenes ārstam ir jāuzraksta katra tablete, katra deva, ko esam nozīmējuši pie konkrētās diagnozes, vai tas tiešām saistīts ar arodslimību. Ja pacientam pie neirologa ir veikta blokāde, mums jānorāda mugurkaula konkrēts līmenis – vai tas dūriens bija tajā vietā, kas skaitās ar arodslimību, vai varbūt vienu stāvu augstāk, kas vairs nav arodslimība. Un tad viņi lemj, vai tos 30 eiro kompensēt vai nekompensēt. Tas ir līdz izmisumam! Un, lai saņemtu šādu pakalpojumu, cilvēks vispirms ir jāpataisa par invalīdu, jo tikai invalīdiem tas pienākas. Tāpēc visiem senioriem, kuriem ir vajadzīgs, lai viņiem kāds asistētu, ir jākļūst par invalīdiem. Mēs aprakstām uz vairākām lapām viņu medicīnisko stāvokli, viņu nevarēšanu... Un tad viņi var sākt pretendēt uz sociālajiem pakalpojumiem.”
Digitālās šausmas
Procesu digitalizācija ir viens no “plāksteriem” pret pārlieku birokratizāciju, tomēr medicīnas jomā tā iedarbība ir pilnīgi pretēja. Dzalbs ir tiešs: “Digitālās sistēmas mūs dzen izmisumā. E-veselība šobrīd mums pamatā kalpo kā datubāze, bet ir vairākas lokālās programmas, kas ir tai pieslēgtas, un ar tām notiek informācijas apmaiņa. Šajos saslēgumos regulāri rodas dažādi pārtraukumi, kaut kas nesinhronizējas, kaut kas neaiziet. Piemēram, e-laboratorija. Nav tā, ka tu atver pacienta profilu uzreiz visu redzi. Tu klikšķini nākamo lapu, tā atveras, tu vadi datus, kaut ko mēģini retrospektīvi meklēt... Savukārt izmeklējumus skaties pašā e-veselībā, kas ir vēl cita, pilnīgi atsevišķa sadaļa. Tagad vēl ir uztaisīta jauna funkcionalitāte, elektroniskais nosūtījums, un tā atkal ir vēl viena jauna mājaslapa. Principā tā e-veselība ir izveidota tā, ka katra funkcija darbojas kā sava mājaslapa, kur tu starp tām manevrē. Un bieži vien tas beidzas ar to, ka kaut ko nevaram atrast, nevaram saskatīt, kaut kas nesinhronizējas, kaut kas neiet. Tas rada lielu stresu.”
Rindas pie speciālistiem bez medicīniskas nepieciešamības
Lai cilvēks saņemtu atzinumu par invaliditāti vai arī šo statusu pagarinātu, viņam jāiziet milzums birokrātisku un medicīnisku procedūru. Arī šīs dokumentācijas sagatavošana lielā mērā notiek caur ģimenes ārstu. Ainis Dzalbs atgādina: “Likumdošana nosaka, ka šis ir bezmaksas darbs, ka pacientam nav jāmaksā par dokumentiem, kas saistīti ar invaliditāti, tāpēc dārgās un prestižās veselības iestādes ar šādām lietām nenodarbojas. Tās ir ieinteresētas sniegt veselības aprūpes pakalpojumus, bet visi slēdzieni par veiktajām operācijām, procedūrām nāk pie ģimenes ārsta, un tad mēs to visu apkopojam, sagatavojam šos dokumentu kalnus, un tad tas viss tiek iesniegts invaliditātes komisijai. Tas ir kā sacerējums par pacienta veselības stāvokli un funkcijām. Cik augstu, par cik grādiem ceļas roka, cik stipri satver vai nesatver, vai viņš reibst vai nereibst, vai viņš var paiet 10 vai 50 metru. Šie te apraksti, ir vajadzīgi, lai pieņemtu lēmumu.
Tas ir vajadzīgs darbs, bet to var noorganizēt citādi. Ja pacientam ir bijis, pieņemsim, insults, ir pagājuši trīs gadi, un situācija ir mainījusies – varbūt ir kļuvis labāk vai sliktāk. Tas ir objektīvi jāpierāda. Tātad pacients dodas pie neirologa, dodas pie rehabilitologa, apmeklē kādu rehabilitācijas kursu, uztaisa galvas asinsvadu doplerogrāfiju. Tie visi ir bezjēdzīgi izmeklējumi medicīniskā ziņā, bet ir pieprasīti sociālajā jomā, lai viņiem būtu pārliecība, ka pacients joprojām ir funkcionāli nepilnīgs. No visām šīm darbībām nemainās ne pacienta ārstēšana, ne terapijas plāns, ne lietotās tabletes, pilnīgi nekas, jo sekas pēc insulta ir problēma uz mūžu, kas apriori paredz jau konkrētu ilgtermiņa medikamentu lietošanu, lai novērstu nākamo insultu. Tur nekādi izmeklējumi vairs nav vajadzīgi. Tie ir vajadzīgi, lai nodrošinātu šo birokrātisko aspektu. Un par to vienmēr ir strīds, proti, ka mēs kādu daļu – iespējams, lielu daļu – līdzekļu tērējam, lai apmierinātu Labklājības ministrijas izvirzītās prasības. Ne vienmēr tas tā ir, bet diezgan bieži.”
Mazāk bērnu – mazāk naudas
Ģimenes ārsta pamatienākumi, kas nodrošina prakses pieejamību, ir kapitācijas maksājums – nepilni trīs eiro mēnesī par reģistrētu pacientu. Par to tiek nodrošināts ģimenes ārsta atalgojums, reģistratora alga un prakses nodrošinājuma izdevumi. Par mazu bērnu šis maksājums ir ievērojami lielāks nekā par senioru. Tāpēc, ja praksei ir paveicies ar bērniem un jaundzimušajiem, iespēja uzturēt praksi un nopelnīt ir lielāka nekā tādai, kas pamatā apkalpo seniorus.
Situācijas dramatismu var raksturot ar skaitļiem. “Mēs esam veikuši ģimenes ārstu aptauju, un šogad demogrāfisko izmaiņu dēļ ģimenes ārstiem gada finansējums vidēji ir samazinājies par apmēram 2700 eiro gadā uz vienu praksi. Ir samazinājies arī atalgojums māsām, jo viena no tā komponentēm ir reģistrēto bērnu skaits. Ja bērnu skaits praksē samazinās, arī viņu atalgojums mazinās, neraugoties uz to, ka kopējais pacientu skaits praksē nemainās. Latvijā šogad mēnesī māsas alga samazinājās par apmēram 70 eiro. Mēs, ģimenes ārsti, to mēģinām kompensēt no prakses kopējiem ieņēmumiem, bet es paredzu, ka nākamgad šis mīnuss būs vēl lielāks, un mēs nevarēsim bezgalīgi kompensēt un uzturēt māsu algas no savas kabatas. Mums praktiski būs jāsamazina personālam algas, un tad vispār nonāksim pie tā, ka medicīnas māsas aizies strādāt tikai uz privātajām struktūrām, kas tagad ļoti strauji attīstās,” problēmas ieskicē Ainis Dzalbs.
Maksas pakalpojumiem neatliek spēka
Ģimenes ārsti lielā mērā pārstāv valsts sektoru un valsts pakalpojumus – to darbība balstās uz valsts veselības aprūpes pakalpojumiem. Vienlaikus lielākā daļa ģimenes ārstu darbojas kā uzņēmumi – SIA – vai kā pašnodarbinātie un var sniegt maksas pakalpojumus: šoferu komisijas, sanitārās grāmatiņas, pieņemt pacientus pēc darba laika vai sestdienās par maksu. Tomēr Dzalbs atzīst, ka realitāte ir skaudrāka.
“Mēs esam tā nodzīti, sniedzot valsts pakalpojumus, ka es vienkārši neredzu resursus ne sevī, ne kolēģos, lai varētu paņemt vēl vairāk un kaut ko piepelnīties. Mēs esam par to, ka jānodrošina vienlīdzīgi, visiem pieejami un universāli veselības aprūpes pakalpojumi, kas ir vienlīdz pieejami gan turīgiem, gan mazturīgiem iedzīvotājiem. Tā pati kompensējamā recepte un medikaments ir vienādā apjomā kā vieniem, tā otriem, un to nodrošina valsts, tādēļ attīstīt to kā maksas pakalpojumu sektoru mums nevajadzētu. Drīzāk vajadzētu tiekties uz to, lai valsts samaksā ģimenes ārsta praksei tik daudz, lai mēs varētu to praksi attīstīt, lai tā būtu konkurētspējīga un lai mums būtu sakārtota infrastruktūra un personāls, kas ir gatavs strādāt.”
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Latvijas ārsti izdeg darbā, taču vaina nav pacientos – problēma ir krietni dumjāka un atrisināma" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.