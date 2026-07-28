Uzticējās kaimiņienei, bet zaudēja tūkstošus: sieviete no vēža slimnieka konta pārskaitījusi vairāk nekā 3000 eiro
Kuldīgas novadā sieviete, izmantojot vīrieša uzticēšanos un piekļuvi viņa internetbankai, no vēža slimnieka konta nelikumīgi pārskaitījusi prāvu naudas summu.
Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā par gadījumu Kuldīgas novadā, kur sieviete, izmantojot onkoloģiska pacienta uzticēšanos un viņai uzticētos internetbankas piekļuves datus, nelikumīgi pārskaitīja vairāk nekā 3000 eiro no viņa bankas konta, kurā atradās līdzekļi ārstēšanās izdevumu segšanai.
Šā gada 22. aprīlī Valsts policijā ar iesniegumu vērsās kāds Kuldīgas novada iedzīvotājs, kurš konstatējis, ka no viņa bankas konta ir pazuduši vairāk nekā 3000 eiro. Valsts policijā par notikušo tika uzsākts kriminālprocess un izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrietis, kurš ārstējas no onkoloģiskas saslimšanas, 2025. gada janvārī bija plānojis aizņemties naudas līdzekļus no nebanku kreditēšanas iestādēm ārstēšanās izdevumu segšanai.
Tā kā viņš pats neprata iesniegt kredītu pieprasījumus, viņš lūdzis kaimiņos dzīvojošai sievietei palīdzību. Sieviete pēc vīrieša lūguma, viņam klātesot, pieslēgusies viņa internetbankai un veikusi darbības kredītu saņemšanai.
Taču 2026. gada 20. aprīlī, vīrietim iegūstot sava konta izdruku par laika posmu no 2025. gada 7. janvāra līdz 2025. gada 6. martam, konstatēts, ka daļa no kredītiestādēm saņemto naudu līdzekļu tikusi pārskaitīta citu cilvēku kontos, kopumā radot viņam vairāk nekā 3000 eiro lielus materiālos zaudējumus. Vīrietim jau pagājušajā gadā bija radušās aizdomas, ka visa kredītos pieprasītā nauda nepaliek viņam, par ko viņš kaimiņienei teicis, un viņi vienojušies, ka sieviete naudu atmaksās. Sākumā sieviete naudu skaitījusi pa mazākām summām – 20 eiro, 10 eiro, ko vīrietis sev pierakstījis, taču vēlāk naudas pārskaitījumus pārtraukusi. Vīrietis paturējis cerību, ka sieviete godprātīgi naudu atmaksās, taču tas nenotika, tāpēc viņš vērsās Valsts policijā.
Sieviete atzīta par aizdomās turēto vienpadsmit noziedzīga nodarījuma epizodēs. Izmeklēšanā noskaidrots, ka sieviete 2025. gada 7. janvārī, atrodoties vīrieša dzīvesvietā, mantkārīgu motīvu vadīta, izmantojot viņai uzticētos internetbankas piekļuves datus un Smart-ID PIN kodus, maldinot vīrieti par saviem patiesajiem nodomiem, pieslēdzās viņa konta internetbankai un, zinot, ka viņa bankas kontā atrodas finanšu līdzekļi, veica pārskaitījumu 400,90 eiro apmērā uz sava radinieka bankas kontu. Šīs darbības turpinājās līdz pat 2025. gada 6. martam un kopumā 11 pārskaitījumos, kuros summas bija no 10 līdz 1000 eiro, no vīrieša bankas konta nelikumīgi pārskaitīti 3015 eiro.
Kriminālprocesa ietvaros aizdomās turētajai tika izsūtīta pavēste par ierašanos Valsts policijas iecirknī. Saņemot pavēsti, sieviete atlīdzināja no vīrieša konta pārskaitīto naudas summu pilnā apmērā, iespējams, cerot, ka kriminālprocess tiks izbeigts, taču tas neatbrīvo viņu no atbildības par izdarīto noziedzīgo nodarījumu. Sieviete iepriekš nav nonākusi policijas redzeslokā.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par sveša finanšu instrumenta izmantošanu. Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Soda apmēru noteiks tiesa.
Valsts policija aicina iedzīvotājus neuzticēt citiem cilvēkiem savus personas datus, neatdot personu apliecinošus dokumentus un to kopijas, nevienam neatklāt savu interneta bankas paroli un pieejas kodus, kā arī šādus datus nesūtīt elektroniskajās vēstulēs. Visbiežāk šādi gadījumi notiek cilvēku pārlieku lielas uzticēšanās un neuzmanības dēļ.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.