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Novadu ziņas
Šodien 07:31
Dobeles novada darītājus aicina dalīties ar jaunumiem
Dobeles novada uzņēmēji un jaunie biznesi aicināti iesūtīt ziņas par saviem jaunumiem, pasākumiem un stāstiem publicēšanai “Dobele dara” mājaslapā un sociālajos tīklos, informē pašvaldībā.
Dobeles novada uzņēmēji, ražotāji, mājražotāji, amatnieki, pakalpojumu sniedzēji un jaunie uzņēmēji aicināti iesūtīt informāciju par saviem jaunumiem, pasākumiem, notikumiem un stāstiem publicēšanai “Dobele dara” mājaslapā un sociālajos tīklos.
Pastāsti par savu uzņēmumu, jaunu produktu vai pakalpojumu, plānoto pasākumu, meistarklasi vai citu aktualitāti, kas varētu būt interesanta plašākai sabiedrībai.
Lasi, iepazīsti un iedvesmojies no Dobeles novada darītājiem: