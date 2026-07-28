Latvijā parādās jauns liellopa gaļas produkts, kas palīdz saglabāt izzūdošās pļavas
Latvijas veikalos nonākusi jauna pļavas liellopa gaļas produktu līnija – īpaši marķēti produkti, kas tapuši no liellopiem, kuri audzēti dabiskajās pļavās.
Izvēloties šos produktus, patērētāji ne tikai iegūst vietējo gaļu, bet arī var palīdzēt saglabāt vienu no apdraudētākajām Latvijas ekosistēmām – dabiskās pļavas, kas šobrīd aizņem vien 0,9% no valsts teritorijas.
No šīs nedēļas Latvijā var iegādāties pļavas liellopa gaļu – īpaši marķētus produktus, kuri tapuši no liellopiem, kuri audzēti dabiskajās pļavās. Pļavas liellopa gaļas produktu līnija ir pēctecīgs turpinājums Latvijas Dabas fonda (LDF) izveidotā zīmola “Dabisko pļavu produkts” attīstībā. Šie produkti tapuši Cēsu gaļas kombinātā (CGK) sadarbībā ar LDF un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC), un arī tos veikalu plauktos varēs atpazīt pēc zīmes “Dabisko pļavu produkts”. Dabiskās pļavas ir viena no vērtīgākajām un vienlaikus apdraudētākajām Latvijas ekosistēmām; tās aizņem tikai 0,9% no valsts teritorijas, un iegādājoties šos produktus, ikviens var palīdzēt saglabāt vērtīgās dzīvotnes.
Dabiskās pļavas Latvijā nodrošina mājvietu simtiem augu, kukaiņu un putnu sugu, tomēr bez regulāras apsaimniekošanas pakāpeniski aizaug un izzūd. Tieši ganīšana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā šīs unikālās teritorijas saglabāt – tā palīdz uzturēt bioloģisko daudzveidību, vienlaikus nodrošinot iespēju lauksaimniekiem radīt produktus ar augstu pievienoto vērtību. Tādēļ katrs produkts, kas radīts saistībā ar dabisko pļavu apsaimniekošanu, vienlaikus ir ieguldījums Latvijas dabas nākotnē. Pateicoties sadarbībai ar CGK, dabisko pļavu apsaimniekotājiem tiek nodrošinātas jaunas iespējas realizēt savu produkciju, savukārt patērētāji var izvēlēties augstas kvalitātes produktu, kura izcelsme un ietekme uz vidi ir skaidri zināma.
"Mūsdienu patērētāji arvien biežāk vēlas zināt pārtikas produktu izcelsmi – kur un kā tie radīti un kādu ietekmi to ražošana atstāj uz vidi. Pļavas liellopa gaļas produkti apvieno visas šīs vērtības – tā ir vietēja izcelsme, augsta kvalitāte, pārskatāma ražošanas ķēde un reāls ieguldījums dabas saglabāšanā. Savukārt lauksaimniekiem tas dod drošāku pamatu ilgtermiņa uzņēmējdarbībai un rada motivāciju ne tikai turpināt apsaimniekot esošās dabiskās pļavas, bet arī paplašināt to platības. Latvijas Dabas fonds ir gandarīts, ka varēja piedalīties šīs produktu līnijas izstrādē, nodrošinot pārliecību par produktu izsekojamību un to labvēlīgo ietekmi uz dabiskajām pļavām," uzsver Inga Muižniece, lauksaimniecības eksperte Latvijas Dabas fondā un zīmola “Dabisko pļavu produkts” izveidotāja.
“Šī produktu līnija ir piemērs tam, kā apvienot kvalitatīvu vietējās pārtikas ražošanu ar rūpēm par Latvijas dabu. Pircēji iegūs augstvērtīgu liellopa gaļu ikdienas maltītēm, savukārt audzētāji saņems atbalstu un radīs ikdienas darbam pievienoto vērtību par ilgtspējīgu saimniekošanu. Esam pārliecināti, ka savstarpēji sadarbojoties pārstrādei ar praktiskās lauksaimniecības sektoru, varam veidot ilgtspējīgus produktus vietējiem liellopa gaļas patērētājiem, ” norāda SIA "Cēsu gaļas kombināts" valdes priekšsēdētāja un līdzīpašniece Ieva Piteronoka-Krišāne.
Pļavas liellopa gaļas produkti tiek marķēti ar zīmi “Dabisko pļavu produkts”, kas apliecina to izcelsmi un liellopu audzētāju ieguldījumu dabisko pļavu apsaimniekošanā. Zīmolu “Dabisko pļavu produkts” 2024. gadā izveidoja Latvijas Dabas fonds projekta “LatViaNature” ietvaros, lai veicinātu pļavas produktu atpazīstamību, kā arī lai atbalstītu un motivētu ražotājus, kuri apsaimnieko dabiskās pļavas. Kopš 2026. gada zīmola attīstību nodrošina LLKC, savukārt LDF turpina rūpēties par zīmola uzraudzību un sertifikācijas sistēmu, pārliecinoties, ka zīme saglabā savu uzticamību un vērtību. LDF arī sniedz konsultatīvu līdzdalību un atbalstu pļavas liellopa gaļas produktu līnijas ieviešanā un turpmākajā attīstībā, lai kopīgi ar sadarbības partneriem nodrošinātu, ka šajā produktu līnijā patērētājiem tiek piedāvāta liellopu gaļa tikai no saimniecībām, kam piešķirta zīme “Dabisko pļavu produkts”.
Pļavas liellopa gaļas produktus var iegādāties Cēsu gaļas kombināta specializētajos veikalos "Gaļas bode" Cēsīs un Rīgā, Āgenskalna tirgū.