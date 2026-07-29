Dimanta kāzu jubileja: Freimaņu ģimene atskatās uz 60 kopā būšanas gadiem
Freimaņu ģimene šogad svin skaistu un nozīmīgu notikumu – 60 laulībā pavadītus gadus, informē Talsu novada pašvaldībā.
Šo gadu laikā Tamāra un Visvaldis ir pierādījuši, ka stipra ģimene veidojas ar darbu, pacietību un savstarpēju cieņu.
Abi visu mūžu bijuši čakli darba cilvēki. Tamāra strādāja par veikala „Ielejas” vadītāju, savukārt Visvaldis bija aktīvs darbinieks „Piejūras” meliorācijas nozarē. Tomēr lielāko dzīves daļu viņi veltīja lauksaimniecībai – kopa mājlopus, audzēja ziedus un rūpējās par bagātīgu dārzu.
Lielākais viņu lepnums ir ģimene – izaudzinātas divas meitas, sagaidīti septiņi mazbērni, desmit mazmazbērni un jau viens mazmazmazbērns.
Sešdesmit kopā nodzīvotajos gados bijuši gan vieglāki, gan grūtāki brīži, taču visvairāk viņu dzīvi raksturo saticība, darba tikums un pārticība, kas radīta ar pašu rokām. Freimaņu ģimenes stāsts ir skaists apliecinājums tam, ka patiesa mīlestība un kopīgs darbs spēj izturēt laika pārbaudi.
Foto: Talsu novada pašvaldība.