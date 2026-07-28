Augšdaugavas novadā aizturēts vīrietis ar iespaidīgu amfetamīna kravu - policija izņēmusi aptuveni kilogramu narkotiku
Pārbaudot operatīvo informāciju par iespējamu narkotiku apriti, Valsts policija Augšdaugavas novada Sventes pagastā aizturējusi 1992. gadā dzimušu vīrieti.
Procesuālo darbību laikā likumsargi izņēma aptuveni vienu kilogramu amfetamīna, bet par notikušo sākts kriminālprocess un turpinās izmeklēšana.
2026. gada 16. jūlijā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas sadarbībā ar Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonām, pārbaudot un realizējot operatīvo informāciju par iespējamu narkotisko vielu nelikumīgu apriti, Augšdaugavas novada Sventes pagastā aizturēja 1992. gadā dzimušu vīrieti.
Procesuālo darbību laikā likumsargi izņēma aptuveni 1000 gramus amfetamīna. Izņemtā narkotiskā viela nodota ekspertīzes veikšanai.
Par notikušo ir uzsākts kriminālprocess, un izmeklēšanas gaitā tiek noskaidroti visi noziedzīgā nodarījuma apstākļi, tostarp narkotisko vielu izcelsme.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.