Policija meklē Rīgā pazudušu 17 gadus vecu jaunieti ar veselības problēmām
Foto: Valsts policija
Pazudušais Toms Vilčinskis.
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Policija meklē Rīgā pazudušu 17 gadus vecu jaunieti ar veselības problēmām

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / Valsts policija

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Valsts policija lūdz iedzīvotāju palīdzību bezvēsts pazudušā 2008. gadā dzimušā Toma Vilčinska meklēšanā.

Policija meklē Rīgā pazudušu 17 gadus vecu jauniet...

Jaunietis 19. jūlijā izgāja no adreses Rīgā, Medus ielā, un līdz šim brīdim viņa atrašanās vieta nav zināma.

Policija informē, ka jaunietim ir veselības problēmas, tādēļ īpaši svarīgi pēc iespējas ātrāk noskaidrot viņa atrašanās vietu.

Foto: Valsts policija
Pazudušais Toms Vilčinskis.
Pazudušais Toms Vilčinskis.

Toms Vilčinskis ir aptuveni 164 centimetrus garš, vidējas miesas būves, ar īsiem melniem matiem un zilām acīm.

Valsts policija aicina ikvienu, kuram ir jebkāda informācija par jaunieša iespējamo atrašanās vietu, zvanīt pa tālruņa numuru 112.
 

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