Pazudušais Toms Vilčinskis.
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Šodien 11:21
Policija meklē Rīgā pazudušu 17 gadus vecu jaunieti ar veselības problēmām
Valsts policija lūdz iedzīvotāju palīdzību bezvēsts pazudušā 2008. gadā dzimušā Toma Vilčinska meklēšanā.
Jaunietis 19. jūlijā izgāja no adreses Rīgā, Medus ielā, un līdz šim brīdim viņa atrašanās vieta nav zināma.
Policija informē, ka jaunietim ir veselības problēmas, tādēļ īpaši svarīgi pēc iespējas ātrāk noskaidrot viņa atrašanās vietu.
Pazudušais Toms Vilčinskis.
Toms Vilčinskis ir aptuveni 164 centimetrus garš, vidējas miesas būves, ar īsiem melniem matiem un zilām acīm.
Valsts policija aicina ikvienu, kuram ir jebkāda informācija par jaunieša iespējamo atrašanās vietu, zvanīt pa tālruņa numuru 112.