Kristīne Opolais ekskluzīvi Jauns.lv: Plasido Domingo lika apsolīt, ka uzaicināšu viņu uz lielu koncertu Latvijā
29. jūlijā uz Dzintaru koncertzāles skatuves gaidāmi īsti opermūzikas svētki. Kultūras baudītāji varēs izjust mūsu dīvas Kristīnes Opolais valdzinošo dziedājumu kopā ar diviem no pasaules izcilākajiem tenoriem Plasido Domingo un Maiklu Fabiano. Izdevniecības “Rīgas Viļņi” kultūras satura redaktore Indra Vilipsone uz īsu sarunu iepriekšējā rītā pirms koncerta aicināja izcilo soprānu Kristīni Opolais, kura pēc ilgāka laika sniegs koncertu savā dzimtenē.
Indra Vilipsone. Vērienīgā koncerta gaidās, Kristīne, paldies Tev par šo ekspresinterviju agrā rīta stundā, starp tik daudzām lietām, kas vēl jāpadara un atrodoties spraigā mēģinājuma procesā, tāpēc apvienošu savus trīs jautājumus vienā garākā – lūgšu komentēt, vai Tavs pagājušās vasaras sapnis par regulāras koncertdarbības atsākšanu savā dzimtenē nu vērienīgi realizējas, lūgšu mazliet atklāt Tavu profesionālo gaitu savīšanos ar trešdienas vakara skatuves partneriem – leģendāro Plasido Domingo un šobrīd pasaules topā esošo Maiklu Fabiano un lūgšu atklāt programmas veidošanas atslēgvārdus un tos galvenos stūrakmeņus kā tā būvēta
Kristīne Opolais. Nu man laikam jāsaka, ka tiešām sapņi piepildās, pat nedaudz neomulīgi paliek. Ir tāds izteiciens – sapņojiet uzmanīgi…
Sākšu ar Plasido Domingo, esam kopā uzstājušies trīs reizes, Metropoles operā, viņa lielkoncertā Kijivā un dziedājām kopā pagājušajā gadā Vjetnamā. Katru reizi viņš man teica, būtu jauki ar tevi nodziedāt lielu koncertu Latvijā, kāpēc mani neaicini? Pagājušajā gadā jūnijā viņš tomēr lūdza apsolīt un es apsolīju – teicu, drīz atgriezīšos ar labām ziņām, toreiz nebiju vēl pazīstama ar šī mūsu koncerta organizatoru “Wintour Group International”, bet es atceros, ka pirmajās sarunās ar producentu, uzreiz bildu, ka noteikti jābūt Plasido Domingo. Negāja jau tik viegli, bet tomēr viss ir izdarīts un man ir sajūta, ka ar šo koncertu tad arī sāksies jauns posms un katru gadu vēlētos vienu, varbūt divus lielus koncertus Latvijā.
Tātad tā arī formulēsim – pirmais no maniem Galā koncertiem Latvijas vasarās ar brīnišķīgiem māksliniekiem un vissvarīgākais ir tas, ka šis koncerts ir vēsturisks, jo Plasido Domingo nav līdz šim Latvijā uzstājies, un tāpēc ir liels satraukums, bet tas ir patīkams satraukums. Jau drīz arī mana debija Ventspilī šī gada rudenī.
Es tagad vēlētos pateikt dažus vārdus par Maiklu Fabiano, esmu viņu daudzkārt dzirdējusi Metropoles operā, kad tur pati arī piedalījos iestudējumos, un viņš arī atzīst, ka skatījies un klausījies mani uz Meta skatuves. Par šo koncertu – izvēlēties Maiklu bija producentu kompānijas ideja, jo personīgi es viņu līdz šim nepazinu un tāpēc forši, ka tā viss sanāca, jo Maiklam laimīgā kārtā šobrīd ir izrādes Eiropā un tā veiksmīgi sakārtojās, ka viņš varēja ierasties arī Latvijā, lai pievienotos man Dzintaru koncertzālē.
Arī par diriģentu Valentīnu Urjupinu gribu pateikt dažus vārdus, viņa karjera šobrīd ļoti strauji attīstās Eiropā un Amerikā, es ar viņu pie diriģenta pults skatījos izrādi Amsterdamas operā - biju sajūsmā, sēdēju tuvu redzēju viņa žestu un uzreiz izlēmu, ja viņš būs pieejams, tad būs mana Dzintaru koncerta diriģents un arī tas piepildās, jau mēģinājumos ir ļoti pozitīva atmosfēra – viņš ir ļoti vienkāršs, muzikāls un var redzēt, ka orķestra mūziķi viņu ļoti labi pieņem. Profesionālis.
Programma mums ļoti liela, krāsaina - būs Verdi, Pučīni, Leonkavallo ārijas, lieli dueti, būs arī Lehārs, Džordāno. Dziedāšu ar Domingo lielu duetu no Verdi operas “Trubadūrs”. No Pučīni dziedāšu, ko līdz šim neesmu dziedājusi, būs pašai pārsteigums, bet nevar jau tā visu atklāt, jābrauc klausīties, mēs apsolām uzburt neaizmirstamu atmosfēru, lai tik daba dod labus laikapstākļus, pārējo mēs visu izdarīsim. Man šis koncerts nozīmē ļoti daudz, un tas ir jauna ceļa sākums. Tiekamies!
PAR KONCERTU
29. jūlijā Dzintaros notiks tas, ko mūsu mūzikasmīļi ir gaidījuši daudzus gadus, – Latvijā pirmoreiz uzstāsies leģendārais Plasido Domingo.
Savas fantastiskās karjeras laikā operas metrs ir nospēlējis vairāk nekā 150 visdažādākā rakstura lomas, apburoši un dabiski dziedājis visdažādāko žanru mūziku – arī programma, ko viņš piedāvās Jūrmalas publikai, būs maksimāli daudzkrāsaina: ārijas no “Andrē Šanjē” un “Trubadūra”, “Ostas krodzinieces” un “Smaidu zemes”, spāņu un itāļu dziesmas – un, protams, dueti un trio ar vakara namamāti, soprānu Kristīni Opolais un amerikāņu tenoru Maiklu Fabiāno (sīkāku galā koncerta programmu meklējiet “Biļešu servisa” mājas lapā!). Un tas ne tuvu vēl nav viss: koncerta publiku gaida daži patīkami pārsteigumi, kurus tā rīkotāji pagaidām vēlas paturēt noslēpumā.
Tas būs grandiozs koncerts – trīs zvaigznes, koris un Festivāla orķestris diriģenta Valentīna Urjupina vadībā, brīnišķīgas Verdi un Pučīni, Leonkavallo un Džordāno, Čileas un Dvoržāka, Sorosabala un Lehāra melodijas –, turklāt sen dzimušas ieceres īstenošana: jau pirms 10 gadiem Domingo Kristīnei Opolais teicis, ka ļoti gribētu ar viņu dziedāt duetus tieši Latvijā.
Dižais maestro ir sadarbojies teju ar visām Latvijas slavenībām, kas tā vai citādi saistītas ar operas pasauli, taču līdz šim tas noticis tikai ārpus mūsu valsts robežām. Piemēram, slavenajā Milānas operteātrī “La Scala”, kur 2016. gadā Alvis Hermanis iestudēja Džuzepes Verdi operu “Divi Foskari” – veltītu tieši Domingo –, bet 2020. gadā spāņu leģenda atklāja sezonu kopā ar Kristīni Opolais. “Esmu laimīgs, ka atkal uzstāšos kopā ar Kristīni,” saka metrs Plasido un atgādina, ka nesen viņi kopā aizvadījuši ļoti veiksmīgu koncertu Hanojā.
Kristīnei Opolais ir izcila reputācija pasaules vadošo operdziedātāju pulkā – viņa mirdzējusi ne tikai uz “La Scala” skatuves, bet arī Ņujorkas Metropoles operas un Vīnes Valsts operas, Berlīnes Valsts operas, Londonas Karaliskās operas, Bavārijas Valsts operas un Cīrihes operteātra izrādēs un daudzu citos mūzikas teātru iestudējumos. “Opolais ir māksliniece, kura nebīstas riskēt: viņa vienmēr dodas turp, kur dzimst māksla,” uzsver mūzikas kritiķi. Tieši drosme padara ikvienu viņas uzstāšanos par notikumu – ne tikai vokālā, bet arī artistiskā nozīmē.
Trešais Jūrmalas galā koncerta dalībnieks būs viens no mūsdienu pieprasītākajiem tenoriem – Maikls Fabiāno. Viņu ar ovācijām sveikušas Metropoles opera un Koventgārdena, “La Scala” un Parīzes Nacionālā opera, Karaliskā opera Madridē un Vācu opera Berlīnē. Šosezon Fabiāno ir dziedājis Hosē Ņujorkā, Madridē un Ērlā, Kalafu Ņujorkā, Otello Buenosairesā un Tulūzā, Andrē Šenjē – Bilbao, Grimaldo Barselonā un Romeo Madridē. Viņa viesošanās Jūrmalā ir īsta dāvana melomāniem, jo dzirdēt tiešām labu tenoru mūsdienās nav biežs prieks.
Un tomēr īstenais šo mūzikas svētku magnēts ir pats Plasido Domingo. Jau jaunībā iekarojis visas virsotnes un palicis mūzikas Olimpā pusgadsimtu un pat ilgāk, fenomenāls dziedātājs, turklāt diriģents, režisors, starptautiskā konkursa “Operalia” dibinātājs, deviņu “Grammy”, piecu “Latin Grammy” un divu “Emmy” balvu īpašnieks.
“Katru reizi, kad kāpju uz skatuves, es arvien no jauna sajūtu adrenalīna vilni asinīs – un dziļu atbildību publikas priekšā, tāpēc esmu gatavs sniegt tai labāko, ko spēju. Šī sajūta ir neaprakstāmi spēcīga – pie tās nevar pierast,” apgalvo Domingo. Un gatavojas tikties ar publiku, kura pirms 29. jūlija vēl ne reizi nebūs dzirdējusi viņu dzīvē.
Galā koncertu organizē starptautiskā producentu kompānija “Wintour Group International”. Biļetes var iegādāties Dzintaru koncertzāles kasē, visās “Biļešu servisa” kasēs un tirdzniecības tīklā bilesuserviss.lv.