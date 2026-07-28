Degvielas cenas atkal satrauc valdību. Ekonomikas ministrs aicina gatavot iespējamos atbalsta pasākumus
Degvielas cenu kāpuma risks liek valdībai gatavoties iespējamai rīcībai, lai mazinātu ietekmi uz iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) aicinājis Ministru kabinetu savlaicīgi sākt gatavošanos atbalsta pasākumiem gadījumā, ja degvielas cenas turpinās strauji pieaugt.
Valainis pirmdien 27. jūlijā, nosūtījis vēstuli MK, informējot valdību, ka situācija degvielas tirgū no mērenas kļūst arvien svārstīgāka. Straujais naftas un naftas produktu cenu kāpums pasaules tirgos ir atjaunojis augšupvērstu tendenci degvielas cenās, savukārt saglabājusies augstā ģeopolitiskā nenoteiktība rada risku turpmākam cenu pieaugumam.
Ministrs vēstulē aicina valdību savlaicīgi sākt sagatavošanās darbus iespējamai atbalsta pasākumu aktivizēšanai. Tas paredz apzināt esošos un iespējamos finansēšanas avotus, kā arī sagatavot potenciālos risinājumus.
Ministrijā atzīmē, ka no 21. jūlija līdz 27. jūlijam "Brent" jēlnaftas cena pieauga par 14,5%, bet "ICE Low Sulphur Gasoil" cena - par 17,1%.
Valainis norāda, ka patlaban neviens no minētajiem cenu sliekšņiem vēl nav sasniegts, taču degvielas cenu pieaugums šīs nedēļas laikā skaidri parāda, ka situācija kļūst arvien saspringtāka. Viņaprāt, pienākums ir rīkoties preventīvi, nevis gaidīt brīdi, kad krīze būs iestājusies. Iepriekš pieņemtais lēmums pagarināt akcīzes nodokļa samazinājumu degvielai patlaban palīdz mazināt cenu pieauguma ietekmi.
Ministrs atzīmē, ka atbalsta pasākumu izstrāde ārkārtas apstākļos prasa būtiski vairāk laika, savukārt novēlota rīcība var radīt būtisku politisko, ekonomisko un sociālo spiedienu laikā, kad iedzīvotāji un uzņēmēji jau izjūt straujo izmaksu pieaugumu.
EM turpinās monitorēt degvielas cenas, sekot līdzi situācijas attīstībai energoresursu tirgos un nepieciešamības gadījumā virzīs valdībai konkrētus lēmumus, lai nodrošinātu savlaicīgu un efektīvu reakciju uz turpmāku degvielas cenu pieaugumu.
Pēc 21. jūlija valdības sēdes Valainis pauda, ka valdība iezīmējusi iespējamos rīcības scenārijus gadījumam, ja situācija saasinātos, kā arī valdība pārrunājusi atbalsta pasākumus, kas īstenojami arī mērena attīstības scenārija gadījumā.
Valainis atzīmēja, ka degvielas cenu pieaugums radījis papildu izmaksas publiskajā sektorā, tostarp iekšlietu un veselības nozarē. Tādēļ valdība turpinās uzraudzīt situāciju un strādās, lai nepieļautu iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu pieejamības samazināšanos.
Komentējot iespējamos atbalsta mehānismus, ministrs sacīja, ka nepieciešamības gadījumā tiks piešķirts papildu finansējums no valsts budžeta.
Tāpat ziņots, ka 1. aprīlī stājās spēkā Degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem.
Likums nosaka akcīzes nodokļa pagaidu samazinājumu dīzeļdegvielai - no līdzšinējiem 467 eiro līdz 396 eiro par 1000 litriem. Savukārt marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, akcīzes nodokļa likme noteikta 21 eiro par 1000 litriem.
Saeima 18. jūnijā pieņēma grozījumus Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz līdz šā gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai.