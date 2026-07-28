Trauksme Jelgavā - Driksas upē parādījusies naftas produktu plēve
Izskatot iedzīvotāju sūdzību par iespējamu naftas produktu piesārņojumu Lielupes attekā Driksā, Valsts vides dienests (VVD) operatīvi veica pārbaudi.
Apsekojot sūdzībā norādīto lokāciju, tika konstatēts, ka divās vietās pie lietus kanalizācijas izplūdes ūdenī redzama naftas produktiem raksturīgā plēve.
Piesārņojums noteikts aptuveni 50 m2 lielā platībā. Lai to ierobežotu un savāktu, sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) ūdenī tika izvietotas absorbējošas bonas.
Pamatojoties uz aizdomām, ka Driksas upes ūdens varētu būt piesārņots ar naftas produktiem, paņemti ūdens paraugi un nogādāti akreditētā laboratorijā testēšanai.
Saskaņā ar pilsētas lietus kanalizācijas trases shēmu konstatēts naftas produktu piesārņojuma iespējamais avots. VVD sadarbojas ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Pilsētsaimniecība”, Jelgavas pašvaldības policiju un VUGD un turpina noskaidrot lietas faktiskos apstākļus.
VVD izsaka pateicību iedzīvotājiem, kuri ziņo par vidē pamanītu piesārņojumu, un aicina to darīt arī turpmāk, izmantojot Vides SOS mobilo aplikāciju vai zvanot uz Vides SOS tālruni +371 26338800.