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Novadu ziņas
Šodien 09:59
Glābēji ar drona palīdzību atrod mežā apmaldījušos cilvēku pie Valkas
Pateicoties glābēju operatīvai rīcībai un drona izmantošanai, pie Valkas no meža izdevies izvest cilvēku, kurš bija apmaldījies.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) informē, ka cilvēks atrasts un nodots Valsts policijas darbiniekiem.
Pirmdien ap plkst. 13 VUGD saņēma izsaukumu uz Valkas pagastu, kur cilvēks bija apmaldījies mežā. Izmantojot autocisternas skaņas signālu un dronu, cilvēks tika atrasts, izvests no meža un nodots Valsts policijas darbiniekiem.
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji devās uz izsaukumiem, kuros dega kravas automašīna, piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens, vieglā automašīna, atkritumi un riepas.
Vakar VUGD kopumā saņēma 45 izsaukumus - astoņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 28 uz glābšanas darbiem, bet deviņi izsaukumi bija maldinājumi.