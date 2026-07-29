Ogrē sākta cīņa ar kailgliemežiem
Foto: Ogres novads
Ogrē sākta cīņa ar kailgliemežiem.
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Ogrē sākta cīņa ar kailgliemežiem

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SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka Ogres novada pašvaldības teritorijās Ogres pilsētā ir uzsākti kailgliemežu ierobežošanas darbi.

Ogrē sākta cīņa ar kailgliemežiem...

Kailgliemežu ierobežošana tiek veikta ar bioloģisku augu aizsardzības līdzekli “Vitrol GB”. Vidē tas sadalās par dzelzi un fosforu – vielām, kas ir dabiskas augu barības vielas. Līdzeklis ir drošs cilvēkiem, mājdzīvniekiem, putniem un sliekām.

Preparāta granulas tiks izliktas uzreiz pēc attiecīgās teritorijas nopļaušanas. Lūdzam izliktās granulas neaiztikt.

Darbi pilsētā tiek veikti rindas kārtībā. Katrā vietā pēc darbu veikšanas tiek izvietots informatīvs paziņojums.

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