Ogres Sporta centram būs jauns cenrādis - kas mainīsies iedzīvotājiem?
Ir izstrādāts un uz Ogres novada pašvaldības domi apstiprināšanai tiks virzīts jauns Ogres novada Sporta centra maksas pakalpojumu cenrādis, kas nodrošinās vienotu un mūsdienu situācijai atbilstošu pakalpojumu cenu sistēmu visās Sporta centra apsaimniekotajās sporta bāzēs.
Jaunais cenrādis izstrādāts, ņemot vērā arvien pieaugošo pieprasījumu pēc sporta bāzu izmantošanas, kā arī pēdējos gados būtiski paplašināto Sporta centra infrastruktūru.
Ar jauno cenrādi tiks aizstāts līdzšinējais Ogres novada Sporta centra maksas pakalpojumu cenrādis, kas bija spēkā kopš 2025. gada jūlija. Cenas par jaunajiem pakalpojumiem aprēķinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izskatītas Ogres novada pašvaldības Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu un atlīdzības noteikšanas komisijā.
Ogres novada pašvaldības domes Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas priekšsēdētājs Gints Sīviņš uzsver: "Pēdējo gadu laikā Ogres novadā esam izveidojuši vienu no modernākajām sporta infrastruktūrām Latvijā, kura sniedz plašas iespējas gan mūsu novada sportistiem, gan ikvienam aktīva dzīvesveida piekritējam. Esmu gandarīts, ka sporta infrastruktūru aktīvi izmanto gan dažādu vecumu novada iedzīvotāji un mūsu pilsētas viesi, un mūsu sporta bāzes spēj piedāvāt arvien jaunas iespējas un pakalpojumus!"
“Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk mūsu prioritāte ir nodrošināt, lai sporta infrastruktūra būtu pēc iespējas pieejamāka Ogres novada iedzīvotājiem, un līdzšinējā cenrāža pozīcijas praktiski netiek mainītas. Tāpat arī Ogres novadnieka kartes īpašniekiem un Goda ģimenēm ir paredzētas īpašas iespējas un atvieglojumi. Jāuzsver, ka, paplašinot sniedzamo pakalpojumu skaitu, Ogres novada pašvaldības pamatmērķis ir nevis tikai palielināt ieņēmumus, bet arī veicināt iespējas kvalitatīvu sporta infrastruktūru izmantot plašākam iedzīvotāju un novada viesu lokam," turpina Gints Sīviņš.
Jaunais Ogres novada Sporta centra maksas pakalpojumu cenrādis stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas Ogres novada pašvaldības domē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.