Traģēdija Priekules svētkos: kas ir modes mākslinieka Normunda Vamža nonāvēšanā apsūdzētais policists Andis Silnieks
Pirmdienas rītā Latviju pāršalca šokējoša ziņa - ar baisu traģēdiju noslēgušies Priekules svētki, kur nogalināts labi pazīstamais Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un modes mākslinieks - 59 gadus vecais Normunds Vamzis. Aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēts un apcietināts Valsts policijas jaunākais inspektors Andis Silnieks.
26. jūlijā Valsts policijā saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlās konflikts starp vairākām personām, kā rezultātā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi. Palīdzību sniegt ieradušies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā vīrietis miris.
Normunds Vamzis uz Priekuli devies bieži, jo tur dzīvojusi viņa māte.
Vietējie iedzīvotāji par baiso traģēdiju izvirza dažādas versijas. Sociālajos medijos atsevišķi komentētāji anonīmi raksta, ka likumsargs vīrieti "nositis ar vienu sitienu".
Tomēr neoficiālā informācija ir ļoti pretrunīga, komentāros pavīdējis arī, ka upuris sists arī tad, kad "cilvēks bija nekustīgs". Tāpat mēļo, ka konfliktā bijis iesaistīts vēl viens policists – sitēja radinieks, raksta laikraksts "Kurzemes Vārds".
"Dzirdēju, ka vīrietis esot miris, un puišu bariņš staigāja apkārt un vaicāja, vai kādam zināms, kas ir bojāgājušais. Bet neviens neko nezināja. Izsaku līdzjūtību vīrieša tuviniekiem," laikrakstam sacījusi zaļumballes apmeklētāja.
Intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Panorāma" Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks atzina, ka apsūdzētais bijis tik smagā reibumā, ka kautiņa sākšanās iemeslu neatceroties, bet lietas materiālus pēc piekritības nodos Iekšējās drošības birojam izmeklēšanas veikšanai.
Pēc Ruka teiktā, iepriekš nekas nav liecinājis, ka konkrētajam policistam būtu alkohola atkarība vai citas ar uzvedību saistītas problēmas. Viņš dienestā savus pienākumus esot pildījis labi.
Valsts policijas priekšnieks skaidroja, ka katram policistam reizi gadā obligāti jāveic veselības pārbaude, tai skaitā jāapmeklē psihologs.
Ruks norādīja, ka šis ir traģisks notikums un tas, ka policists atradies no darba brīvajā laikā, nav attaisnojums. Uz jautājumu, vai tā ir tiesa, ka bijusi notikuma piesegšana no policijas puses, esot mēģināts atlikt alkohola ekspertīzi, Ruks atbildēja: "Manā rīcībā tādas informācijas nav. Noteikti nav neviens mēģinājis neko piesegt."
Aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturētais un apcietinātais Valsts policijas jaunākais inspektors ir 24 gadus vecs vaiņodnieks Andis Silnieks.
Kā liecina publiski pieejamā informācija, viņš iepriekš nodarbojies ar sportu, spēlējis handbolu.
"Agrāk viņš mums nav bijis sodīts ne disciplināri, ne citādā veidā. Sportisks, jauns, perspektīvs darbinieks," Silnieku raksturoja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Rimants Kārkliņš.
Kā liecina Valsts amatpersonu deklarācija, 2022. gadā Silnieks bija kārtībnieks Liepājas pašvaldības policijā, tāpat studējis Valsts policijas koledžā, bet vēlāk turpinājis darbu kā Valsts policijas jaunākais inspektors.
Ministru prezidents Andris Kulbergs platformā "Facebook" pavēstījis, ka šo situāciju pārrunājis ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu, kurš solījis nodrošināt, lai lieta tiktu izmeklēta objektīvi un taisnīgi un vainīgais tiktu saukts pie atbildības.
Jūlija vidū notika Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) jubilejas salidojums, un tā laikā tika aizvadīta arī īpaša godināšanas ceremonija kopā ar Latvijas Republikas ministru Nauri Puntuli. Par nozīmīgu ieguldījumu profesionālās kultūrizglītības attīstībā, jauno talantu izaugsmē un skolas radošo tradīciju stiprināšanā atzinības rakstu saņēma arī Normunds Vamzis.
Normunds savulaik absolvējis Liepājas Mākslas vidusskolu, maģistra grādu ieguvis Viļņas Mākslas akadēmijā un darbojies dažādos modes namos Latvijā un Lietuvā, īstenojis idejas reklāmām un citiem pasūtījumiem, tāpat Rīgā pats veidojis tērpus kā modes mākslinieks, gūstot atzinību arī konkursos.
"Mūs dziļi satricinājusi vēsts par mūsu ilggadējā kolēģa, pedagoga un Apģērbu dizaina izglītības programmas vadītāja Normunda Vamža negaidīto aiziešanu mūžībā," savā "Facebook" ierakstā vēsta Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola.
Vidusskolā uzsver, - Normunds bijis skolotājs, kurš prata iedvesmot, atbalstīt un ieraudzīt katra audzēkņa potenciālu. Viņa vadībā izauguši daudzi talantīgi jaunie apģērbu dizaineri, kuri ar panākumiem turpina savu profesionālo ceļu Latvijā un ārpus tās. Par viņa ieguldījumu liecina arī audzēkņu augstie sasniegumi valsts mēroga konkursos.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas @LiepajaLMMDV pedagoga, Apģērbu dizaina izglītības programmas vadītāja, pāragri un traģiski bojā gājušā Normunda Vamža (1967 - 2026) tuviniekiem, kolēģiem, draugiem un audzēkņiem.… pic.twitter.com/dPVNuwKKlA— Kultūras ministrija (@KM_kultura) July 27, 2026