Sabiedrība
Šodien 09:42
Neēd šo desu! PVD atklāj bīstamu baktēriju Latvijā tirgotā produktā.
PVD Lietuvā ražotā desā konstatē E.coli.
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) SIA “Sanitex” uzdevis atsaukt no tirdzniecības Lietuvas uzņēmumā “Biovela” ražotu auksti kūpinātu salami desu, jo, veicot laboratorisko kontroli, produktā konstatēta verotoksigēno E.Coli baktēriju klātbūtne.
PVD aicina patērētājus, kuri iegādājušies auksti kūpinātu salami desu 230 g oriģināliepakojumā, (ražotājs Biovela Utenos Mesa, UAB, Lietuva, produkta partijas nr. 26506030682, derīguma termiņš - izlietot līdz 08.09.2026., EAN kods 4770118401384), atturēties no tās lietošanas uzturā.