Vidzemes slimnīcā uzsāk unikālu pilotprojektu jauno māmiņu atbalstam mājās
Vidzemes slimnīca no šā gada 1. jūlija līdz 31. decembrim īsteno jaunu valsts apmaksātu pilotprojektu “Vecmātes mājas vizīte”, kura ietvaros topošajām un jaunajām māmiņām tiks nodrošinātas trīs bezmaksas vecmātes vizītes viņu dzīvesvietā pirmsdzemdību un pēcdzemdību periodā. Dalībai šajā projektā līdz augusta beigām aicinātas pieteikties topošās māmiņas, kuras dzīvo Valmieras pilsētā un kuru plānotais dzemdību laiks ir šī gada septembrī, oktobrī vai novembrī.
Katrai projekta dalībniecei nodrošinātās trīs vizītes mājās ietver vienu tikšanos grūtniecības trešajā trimestrī un divas pēcdzemdību periodā – trešajā līdz piektajā dienā, kā arī desmitajā līdz četrpadsmitajā dienā pēc izrakstīšanās no slimnīcas. Šo mājas vizīšu galvenais mērķis ir sniegt vispusīgu aprūpi, izglītot un atbalstīt jauno māmiņu un viņas ģimeni, īpašu uzmanību veltot sievietes psihoemocionālajam stāvoklim un pēcdzemdību depresijas risku agrīnai identificēšanai. Tā kā pilotprojekta ietvaros vietu skaits ir ierobežots un Vidzemes slimnīca pakalpojumu varēs nodrošināt ne vairāk kā desmit māmiņām, interesentes aicinātas neatlikt pieteikšanos uz pēdējo brīdi. Atgādinām, ka zvanīt reģistratorei un pieteikt savu dalību var darba dienās no plkst. 8.00 līdz 15.00 pa tālruni 64202595 vai rakstot e-pastu – e-pasts, norādot, ka vēlaties pieteikties projektam un atstājot savu telefona numuru saziņai. Dalība projektā ir pilnībā bez maksas.
Vidzemes slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas vecākā vecmāte Natālija Šaramigina uzsver: “Mūsu dalība šajā pilotprojektā ir ārkārtīgi svarīgs solis, jo tas ne tikai uzlabos šī brīža aprūpi, bet arī praktiski pierādīs šāda pakalpojuma ilglaicību un nepieciešamību nākotnē. Šis projekts ļauj mums nodrošināt daudz individuālāku un personīgāku pieeju tieši pirmsdzemdību un pēcdzemdību posmā, kļūstot par drošu un uzticamu atbalsta plecu jaunajām māmiņām viņu pašu mājās. Bieži vien tieši pirmajās dienās pēc atgriešanās no dzemdību nodaļas sievietēm rodas visvairāk jautājumu un nedrošības sajūtas, ko profesionālas vecmātes klātbūtne un padoms spēj veiksmīgi kliedēt.”