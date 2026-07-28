Burtnieku ezerā sāk neparastu eksperimentu ar invazīvām gliemenēm
2026. gada 15. jūlijā Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projekta “Zilā atdzimšana: ilgtspējīgi risinājumi ezeru ekosistēmām” (Blue Revival) partneri tikās Burtniekos, lai pārrunātu projekta īstenošanas gaitu un plānotās praktiskās aktivitātes.
Tikšanās laikā Burtnieku ezerā tika ievietota pirmā daudzveidīgās sēdgliemenes savākšanas konstrukcija. Šī konstrukcija nodrošina gliemenēm papildus substrātu kam pieķerties, lai tādā veidā efektīvāk filtrētu ezera ūdeni un to attīrītu no barības vielām. Pēc tam gliemenes tiks ievāktas, nepieļaujot to vairošanos, jo Latvijā šī suga ir invazīva, tātad svešzemju suga. Gliemeņu masa tiks analizēta, lai noteiktu to uzturvērtību un potenciālos piesārņotājus, pamatojoties uz šiem rezultātiem, tiks izstrādātas zinātnē balstītas metodes invazīvās sugas savākšanai un tālākai gliemenes pārstrādei.
Tiks pētītas iespējas savāktās gliemenes izmantot aprites ekonomikas risinājumos, piemēram, kā mēslojumu lauksaimniecībā vai barību zivīm akvakultūrā.Projektā sadarbojas pētniecības institūcijas un nevalstiskās organizācijas no Latvijas, Igaunijas, kā arī Valmieras novada pašvaldība.
Burtnieku ezerā izvietotā konstrukcija ir nozīmīga projekta pilotaktivitāte, kas ļaus novērtēt izstrādātās metodes efektivitāti reālos apstākļos un iegūt datus turpmākajiem pētījumiem. Aicinām iedzīvotājus un ezera apmeklētājus būt atsaucīgiem un saudzēt projekta infrastruktūru! Lūdzam netuvoties konstrukcijai, nepārvietot to un nebojāt, jo tā ir daļa no zinātniskā pētījuma un projekta pilotaktivitātēm. Jebkāda iejaukšanās var ietekmēt pētījuma rezultātus un kavēt projekta īstenošanu. Ja pamanāt, ka konstrukcija atrodas krastā, kur tai nevajadzētu atrasties, vai redzat, ka kāds to bojā vai mēģina pārvietot, lūdz nekavējoties informēt Valmieras novada pašvaldības projektu vadītāju Vitu Rubuli, zvanot pa tālruni +37125625350, vai **Valmieras novada pašvaldības policijas Operatīvās informācijas centru, tālrunis 8484.