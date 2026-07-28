Pēc divu gadu pārtraukuma atjaunos autobusa reisus starp Rūjienu un Ipiķiem
No šī gada 1. augusta reģionālo autobusus maršrutā Rūjiena–Ipiķu skola–Rūjiena tiek atjaunoti divi reisi, lai Vilpulkas un Ipiķu ciemu iedzīvotājiem būtu ērtāk nokļūt ar sabiedrisko transportu Rūjienā arī skolēnu brīvlaikā.
Reģionālās nozīmes autobusu maršrutā nr. 6608 Rūjiena–Ipiķu skola–Rūjiena uz piecu mēnešu eksperimenta laiku – no šī gada 1. augusta līdz 31. decembrim – trešdienās skolēnu brīvlaikos iedzīvotājiem būs pieejami divi jauni reisi no Rūjienas autoostas: plkst. 8.25 un plkst. 13.10.
Pēc pirmo trīs mēnešu pasažieru plūsmas analīzes tiks vērtēts pieprasījums un notiks diskusija Sabiedriskā transporta padomē par nepieciešamību reisus iekļaut pastāvīgajā maršrutu tīklā. Minētie reisi bija līdz 2023. gada sākumam, kad mazā pieprasījuma dēļ tika slēgti.
Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajā autobusu maršrutā nodrošina “VTU Valmiera”. Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Vidzemes plānošanas reģionu.
Aicina pasažierus sekot līdzi aktuālajai informācijai un jaunajiem kustības sarakstiem reģionālo autobusu pieturās, autoostās, ATD mājaslapā un pārvadātāju informācijas kanālos, kā arī portāla 1188.lv sadaļā “Satiksme”.