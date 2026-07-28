Valkas novada pašvaldība aicina studentus pieteikties stipendijām
Valkas novada pašvaldība arī 2026./2027. akadēmiskajā gadā turpinās atbalstīt studējošos, piedāvājot trīs veidu stipendijas – prioritāro studiju programmu studentiem, ģimenes ārstu rezidentiem un izcilākajiem novada jauniešiem.
Prioritāro studiju programmu studentiem pašvaldība piešķir stipendiju 150 eiro mēnesī, ko izmaksā līdz desmit mēnešiem gadā. Uz to var pretendēt jebkura studiju gada studenti, kuri apgūst kādu no novadam nepieciešamajām specialitātēm. Pēc studiju beigšanas un diploma saņemšanas stipendijas saņēmējam būs jāstrādā Valkas novadā vismaz tik mēnešus, cik ilgi saņemta stipendija.
Par prioritārajām specialitātēm 2026./2027. akadēmiskajā gadā noteiktas dažādas pedagoģijas programmas, tostarp mūzikas un vispārizglītojošo skolu pedagogi, sporta treneri, igauņu valodas speciālisti, psihologi, sociālie darbinieki, policijas darbinieki, ģimenes ārsti, ārsta palīgi, zobārsti, zobu higiēnisti, IT speciālisti, juristi, būvvaldes speciālisti, energospeciālisti, kā arī citas novadam nepieciešamās specialitātes. Komisija var izvērtēt arī pieteikumus studiju programmām, kas nav iekļautas prioritāro specialitāšu sarakstā.
Savukārt ģimenes ārstu rezidentūras studentiem pašvaldība piedāvā stipendiju 740 eiro mēnesī, kas atbilst valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba algai. Uz šo atbalstu var pretendēt jebkura rezidentūras studiju gada studenti. Pēc rezidentūras beigšanas stipendiātam būs jāatver ģimenes ārsta prakse Valkas novada administratīvajā teritorijā un tajā jāstrādā vismaz tik mēnešus, cik saņemta stipendija.
Gan prioritāro studiju programmu studenti, gan ģimenes ārstu rezidenti pieteikumus var iesniegt līdz 3. oktobrim.
Trešais atbalsta veids ir Izcilības stipendija, kuras mērķis ir finansiāli atbalstīt talantīgus Valkas novada jauniešus augstākās izglītības iegūšanā, veicināt lokālpatriotismu un stiprināt novada atpazīstamību.
Stipendija 150 eiro mēnesī viena akadēmiskā gada garumā tiek piešķirta vienam Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas absolventam, kura vidējais vērtējums atestātā ir vismaz 7,5 balles. Stipendijas administrēšanu nodrošina Latvijas Universitātes fonds. Pretendentam tajā pašā akadēmiskajā gadā jāuzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām un studiju laikā jāsaglabā vismaz 7,5 ballu vidējais vērtējums semestra noslēgumā.
Pieteikšanās Izcilības stipendijai notiek Latvijas Universitātes fondā līdz 31. augustam vietnē: https://www.fonds.lv/scholarships/9.