VIDEO: Daži centimetri no nelaimes - Latvijas ceļos atkal fiksē pārgalvīgus šoferus
Arī aizvadītajā nedēļā videoreģistratoros un aculiecinieku uzņemtajos kadros nonākušas vairākas bīstamas situācijas uz Latvijas ceļiem. Autovadītāji pieķerti ar riskantiem apdzīšanas manevriem, agresīvu braukšanu, ceļa nedošanu un citiem pārkāpumiem, kas varēja izraisīt nopietnus negadījumus.
Sociālajos tīklos un ceļu satiksmes drošības organizāciju apkopotajos kadros redzams, ka daļa autovadītāju joprojām neievēro elementārus drošas braukšanas principus.
Aizvadītajā nedēļā fiksētas situācijas, kurās autovadītāji riskējuši ar pārgalvīgiem manevriem, pārsnieguši ātrumu, ignorējuši citus satiksmes dalībniekus vai radījuši bīstamas situācijas uz ceļa.
Lai gan šoreiz vairums gadījumu beidzās bez smagām sekām, daudzos gadījumos no sadursmes izdevās izvairīties tikai pateicoties citu autovadītāju reakcijai un uzmanībai.
Ceļu satiksmes drošības speciālisti atgādina – neuzmanība un vēlme ietaupīt dažas sekundes var radīt nopietnas sekas.
Ja arī tavs videoreģistrators ir fiksējis bīstamu situāciju vai rupju ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, video iespējams nosūtīt redakcijai. Iespējams, tas nonāks nākamajā rubrikā.