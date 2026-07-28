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Šodien 09:03
Pie Gaiziņkalna auto ietriecas kokā; Vidzemē aizvadītajā diennaktī cietuši divi cilvēki
Aizvadītajā diennaktī Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēti 81 notikums.
Fiksēti 11 ceļu satiksmes negadījumi, kuros divos gadījumos cietušas divas personas.
Tāpat policija pieķērusi autovadītāju, kurš pie stūres bija sēdies alkohola reibumā.
27. jūlijā Limbažu novada Salacgrīvā nenoskaidrotas personas pašapkalpošanās automazgātuvē sabojājušas norēķinu automātu. Par notikušo sākts kriminālprocess.
Savukārt pie Gaiziņkalna Bērzaunes pagastā automašīnas "Volvo" vadītājs netika galā ar spēkrata vadību, nobrauca no ceļa un ietriecās kokā. Negadījumā cieta viena persona.