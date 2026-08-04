Vai Latvijā var izdzīvot tikai ar valsts pensiju un vai jāuzkrāj līdzekļi vecumdienām?
Darbspējīgo iedzīvotāju skaita samazināšanās un vecāku cilvēku īpatsvara pieaugums tuvāko gadu laikā kļūs par būtisku izaicinājumu tam, lai saglabātos cilvēku dzīves kvalitāte pensijas vecumā. Tāpēc cilvēki tiek mudināti uzkrāt līdzekļus vecumdienām. Tomēr tagad pensijā dodas desmitiem tūkstošu cilvēku, kuri nav ne pensiju 2., ne 3. līmenī.
Pašlaik pensijā dodas vai tuvākajos gados pelnītā atpūtā dosies tūkstošiem cilvēku “riska zonā”, jo tiem, kuri dzimuši līdz 1971. gada 1. jūlijam, nebija obligāti jāpievienojas 2.pensiju līmenim un tad nu viņi šobrīd arī paļaujas uz valsts pensijām. Kad 2001. gadā ieviesa 2. pensiju līmeni uzskatīja, ka tā ienesīgums būs tikai ilgtermiņā un par 30 gadiem vecākiem cilvēkiem pievienošanās tam nebija obligāta.
Šādu cilvēku, kuri ir tikai pensiju 1.līmenī, pēc aptuvenām aplēsēm ir no 80 līdz 120 tūkstošiem, jo statistika par cilvēkiem, kuri vienlaikus atbilst visiem pensiju līmeņu kritērijiem, netiek publicēta. Tādēļ aktuāli ir jautājumi, vai Latvijā var izdzīvot tikai ar valsts (1. līmeņa) pensiju, kāds ir 3. līmeņa ienesīgums un vai tam ir vērts pievienoties, cik cilvēkam pašlaik jāpelna, lai viņam būtu normāla pensija un vai mūsu pensiju sistēma ir droša un stabila? To “Kas Jauns Avīze” jautāja ekonomistiem un banku ekspertiem.