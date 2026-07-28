Par tūkstošiem bērnu Latvijā pašvaldībām nav informācijas, tomēr situācija gada laikā uzlabojusies
Gada laikā būtiski sarucis to obligātā izglītības vecuma bērnu skaits, par kuriem pašvaldībām nav izdevies noskaidrot, kur viņi atrodas un vai apgūst izglītību.
Ja 2024. gadā šādu bērnu skaits pārsniedza 4200, tad pērn tas samazinājies līdz 2389, liecina Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) pārskats par 2025. Gadu.
Dienests norāda, ka pašvaldības, noskaidrojot bērnu mācību statusu, izmanto valsts reģistru informāciju, sazinās ar vecākiem un radiniekiem, apseko deklarētās dzīvesvietas un nosūta ģimenēm pieprasījumus sniegt informāciju. Tomēr darbu apgrūtina tas, ka deklarētā un faktiskā dzīvesvieta bieži nesakrīt, bet daļa ģimeņu izceļo no pašvaldības vai Latvijas, par to neinformējot atbildīgās iestādes.
Pārskatā secināts, ka 65 Latvijā deklarēti bērni mācās citas valsts izglītības iestādēs, 71 bērns mācības sāks nākamajā mācību gadā, bet 18 bērni pirmsskolas izglītību apgūst ģimenē. Savukārt ilgstoši slimojošu bērnu un bērnu ar invaliditāti, kuri nav reģistrēti izglītības iestādēs, skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu būtiski nav mainījies.
Atsevišķi analizēta arī Ukrainas iedzīvotāju bērnu situācija. Pašvaldību sniegtā informācija liecina, ka 320 bērni mācās attālināti Ukrainas skolās, 449 bērni ir izbraukuši no Latvijas, bet par 1133 Ukrainas iedzīvotāju bērniem pašvaldībām nav izdevies iegūt informāciju vai arī konstatēts, ka ģimene deklarētajā adresē vairs nedzīvo. IKVD norāda, ka arī šajā gadījumā datu apkopošanu apgrūtina biežā dzīvesvietas maiņa un tas, ka ģimenes par izbraukšanu ne vienmēr informē atbildīgās institūcijas.
Tāpat pašvaldībām nav informācijas par 2087 citu valstu pilsoņu bērniem ar uzturēšanās atļauju Latvijā, kuri nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē. Nav izdevies noskaidrot ne ģimeņu atrašanās vietu, ne iemeslus, kādēļ bērni nemācās Latvijas skolās.